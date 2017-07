Benefizkonzert wieder voller Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Das Benefizkonzert am Dienstagabend in der Marienkirche war ein voller Erfolg. Dieses Fazit zogen Margot und Heinz Müller von der Kirchengemeinde am Mittwoch. "Ich bin mit dem Zählen der Einnahmen noch nicht ganz durch", sagte Margot Müller. Wenn sie alles zusammengezählt habe, könne sie auch eine Summe benennen.

Wofür die Spenden konkret eingesetzt werden sollen, steht noch nicht eindeutig fest. Höchstwahrscheinlich werden die Gelder aber in neues Inventar, etwa die Bestuhlung oder die Beleuchtung der Marienkirche, fließen.

Gern gesehener und bereits zum 7. Mal Gast im Kirchenschiff war wieder das Heeresmusikkorps Neubrandenburg. "Die Musiker haben uns einen wundervollen Abend beschert", sagte Margot Müller. Auf dem Programm standen etwa die einmalige Begleitmusik der Star-Wars-Trilogie sowie als Zugabe das berühmte Soldatenlied "Lili Marleen". "Auch vom Turm wurde wieder geblasen", so Margot Müller. In einer Rede erinnerte die Kirchengemeinde an das Kriegsende vor 72 Jahren und zahlreiche Jubiläen, die Wriezen und das Oderbruch in diesem Jahr begleiten: etwa zum Hochwasser, Lutherjahr oder zehn Jahre Evangelisches Johanniter-Gymnasium.