Solarpark II am Ortseingang von Golzow

Golzow (MOZ) Das "Gürteltier", wie die solarplattengedeckte ehemalige Golzower Deponie im Volksmund genannt wird, bekommt bald Nachwuchs. Denn die Gemeindevertreter haben beschlossen, den Flächennutzungsplan zugunsten eines zweiten Solarparks zu ändern und einen Vorhaben-bezogenen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Die Firma Sunfarmig, die bereits den Deponiekörper bebaut hat, will nun auch das etwa einen Hektar große Areal der einstigen Landtechnik-Anlagenbau (LTA) mit Solarplatten bestücken. Dazu will sie das Areal kaufen und dort auch eine Niederlassung begründen, sodass die Steuereinnahmen der Gemeinde zugute kommen. Für die Golzower bringe das mehrere Vorteile, so Bürgermeister Frank Schütz. Zum einen werde eine Brache mit hässlicher Mauer beseitigt und zum anderen stabilisiere sich die Gewerbesteuer-Einnahmesituation.