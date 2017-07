Verkehrstipps der Polizei zum Helene-Beach

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei hat im Vorfeld des "Helene Beach-Festival" vom 28. bis 30. Juli am Helenesee bereits jetzt auf Verkehrseinschränkungen hingewiesen. Beginnend mit dem Anreiseverkehr werde es ab 26. Juli zu einer "Lenkung der Verkehrsströme" kommen, hieß es.

Festivalteilnehmer sollten die Autobahn an der Anschlussstelle Frankfurt-Mitte verlassen und über die Bundesstraße 112 in Richtung Eisenhüttenstadt fahren. An der Abfahrt Lossow/Helenesee sei der Weg zum Veranstaltungsort ausgeschildert. Die Zufahrt aus Richtung Müllrose wird nur Versorgungs- und Rettungsfahrzeugen sowie Anwohnern gewährt.

Am Abreisetag könne die Abfahrt vom Parkplatz 1 ausschließlich über Schlaubehammer und Müllrose erfolgen. Von allen anderen Parkplätzen würden die Fahrzeuge in verschiedene Richtungen abgeleitet, so eine Polizeisprecherin. Gäste sollten für eine unfallfreie Abfahrt den Anweisungen der Ordnungskräfte folgen.