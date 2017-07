Bodenheizung und Schwefellinsen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590203/

In seinem Betrieb gehe der Mais nicht in die Biogasanlage, sondern "voll in die Nahrungsmittelproduktion", betont Roeber. Denn die Pflanzen seien nicht von Pilzen befallen. Das führt der erfahrene Bauer unter anderem auf die vor Jahren geänderte Anbaumethode zurück: "Unsere Fruchtfolge besteht in der flächenmäßigen Rotation der einzelnen Kulturen", erklärt der Alt Zeschdorfer. Im Maishäcksel sieht er einen guten Humusbilder.

Um die Wildschweine vom Mais fern zu halten, haben die Bauern Jagdschneisen angelegt. Vor allem vor Niederjesar, wo der Mais besonders hoch steht. - Genau dort, wo die Erdgastrasse aus Richtung Mallnow verläuft. "Diese Art Fußbodenheizung lässt den Mais schneller reifen", erklärt Hermann Roeber.

Gute Erfahrungen haben die Alt Zeschdorfer auch mit Schwefellinsen im Unterfußdünger für den Mais gemacht. Der Schwefel schreckt Schwarzkittel ab. Die Idee habe er aus der Jagdzeitung, sagt Mario Propson, der Feldbau-Leiter der PdA.