Bremsen für den Deichbau

artikel-ansicht/dg/0/

Lawitz (MOZ) Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h an der Lawitzer Kurve sorgt seit kurzem für Verwunderung. "Baustellenzufahrt" heißt es zudem auf einem Schild. Doch welche Baustelle ist gemeint? Die Straßenmeisterei des Landesbetriebs Straßenwesen hat die Erklärung: Die 50 km/h auf der B 112 wurden eingerichtet wegen der in diesem Monat begonnenen Arbeiten am Oder-Deich zwischen Ratzdorf und Eisenhüttenstadt. Dort wird ein 3,1 Kilometer langes Teilstück neu gebaut - für 8 Millionen Euro. Wie lange die Geschwindigkeitsbegrenzung andauert, ist noch ungewiss.