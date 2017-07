Thomas Mees' Fund ist "absolute Rarität"

artikel-ansicht/dg/0/

Die Freude über seinen aktuellen Fund ist Thomas Mees deutlich anzumerken. Mees, Archivar und Buchrestaurator der Neuenhagener Gemeindebibliothek, ist ein profunder Kenner des Lebens und Wirkens von Hans Fallada. Immer ist er auf der Suche nach noch Unbekanntem aus dem Leben des Schriftstellers, der hier in Neuenhagen zwischen 1930 und 1932 seinen weltweit bekannten Roman "Kleiner Mann, was nun?" schrieb.

Falladabiografien gibt es inzwischen eine ganze Reihe. Eine, die nun Fallada neu betrachtet, ist gerade erschienen. Dr. Peter Walther hat sie verfasst. Über einen Mann, einen einerseits von seinen Dämonen bedrängten Künstler, Frauenheld, Opportunist, Ex-Sträfling und Morphinist. Andererseits ein respektierter Landwirt, liebender Familienvater. Ein sich unter Lebensgefahr vom Alptraum des Dritten Reichs freischreibender Nazi-Gegner. Walther zeigt die dramatische Biographie einer zerrissenen Persönlichkeit. Mit zahlreichen neuen Archivfunden. Und genau auf diese Archivfunde ist Thomas Mees aufmerksam geworden.

"In dieser Biografie stehen Dinge, die ich noch nirgendwo anders gefunden habe", erzählt Mees. So über die tatsächliche Entstehungsgeschichte des Films zum Kleinen Mann. Der Roman war 1932 einer der meistverkauften Bücher, weshalb auch die Filmwirtschaft Interesse an einer Verfilmung hatte. Zunächst war eine mehr sozialkritische Version mit Erich Engel als Regisseur im Gespräch. Der mit Engel bekannte Bertolt Brecht brachte Kurt Weill für die Filmmusik ins Gespräch. Und der hatte die Idee, die Comedian Harmonists die Titelmelodie singen zu lassen. Allerdings ging der Film durch die Zensur der Nationalsozialisten. Und die Musik mit den Comedian Harmonists, die als Juden verfolgt wurden, wurde ersatzlos gestrichen. Fallada war nicht einmal zur Voraufführung im Mai 1933 gekommen.

Der Film wurde nun mit erheblichen Schnitten am 7. Juli 1933 von der Filmprüfstelle zur Aufführung freigegeben. Alle Szenen, in denen die Mitglieder der Comedian Harmonists zu sehen waren, fielen der Zensur zum Opfer. Das Vokalensemble sang im Film auch den Titelsong Kleiner Mann, was nun?, der zuvor am 11. Mai 1933 aufgenommen worden war.

Zu hören und zu sehen waren die Sänger im Film nie. Aber die Schallplattenindustrie hatte damals schon - wie auch heute noch üblich - einen Vorlauf, um Werbung machen zu können. Es wurden bereits Platten gepresst, die nie auf den Markt kamen. Nachforschungen führten Mees zu einem Antiquar im fernen Frankfurt am Main. "Der hatte tatsächlich eine Schallplatte mit Originalaufnahmen der Comedian Harmonists im Angebot", freute er sich. Und er kaufte sie sich für eine "Menge Geld". "Das war mein Geschenk zu meinem 65.", sagt er. Und er will am Freitag die Platte zum Klingen bringen auf einem historischen Grammophon. Auch zu sehen sein soll die Rarität dann in einer Vitrine im Buchhaus Bünger.

Der Bürgerverein Bollensdorf lädt Donnerstagnachmittag um 14 Uhr in den Falladaring 10 ein. Dort wird die Bronzetafel des Künstlers Michael Klein am einstigen Wohnsitz des Schriftstellers enthüllt.

Zu einer familiären Spurensuche anlässlich des 124. Geburtstages von Hans Fallada laden am Freitag ab 10 Uhr die Mitarbeiter der Anna-Ditzen-Bibliothek herzlich ein. Gemeinsam möchten sie mit Gästen durch Neuenhagens historischen Kern spazieren. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Carl-Schmäcke-Straße, der Friedhof an der Rudolf-Breitscheid-Allee und das hundertjährige Rathaus auf dem Mühlenberg. Der Rundgang beginnt vor dem einstigen Wohnhaus Falladas im Falladaring 10.

Und zu einer besonderen Lesung geht es am Freitagabend, 19 Uhr, zum Rathaus. Der Roman "Wolf unter Wölfen" gehört zur Hans Falladas wichtigsten Romanen. Die Erstausgabe erschien in Berlin im Jahre 1937 und wurde 1964 durch die DEFA verfilmt. Eine der Hauptdarstellerinnen war Annekathrin Bürger. Sie wird an diesem Abend aus diesem Buch im Theatron vor dem Rathaus-Neubau lesen.

Um vorherige Anmeldung zum Falladaspaziergang wird gebeten unter Tel. 03342 80435. An der Abendkasse kostet der Eintritt zur Lesung im Theatron zwölf Euro.