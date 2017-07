Messehof in der Innenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Städte Frankfurt und Gorzow wollen künftig gemeinsam regionale Produkte vermarkten. Dazu haben beide Städte mit EU-Fördermitteln eine Analyse und Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Als Zukunftsinvestitionen werden in Frankfurt ein Messehof und in Gorzow eine Markthalle diskutiert.

Vor vier Jahren präsentierte Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) in einem kleinen Kreis seine Idee, für das Parkplatz-Areal neben der Stadtbibliothek - Oberkirchplatz - ein Projekt für ein Messehaus mit regionalen Produkten zu entwickeln. Dort befand sich bis zu seiner Zerstörung 1945 das mindestens im 16. Jahrhundert erbaute Petersche Haus, in dem zeitweise auch Handwerker und Apotheker wohnten und Geschäfte machten. Die als Tonnengewölbe versehenen Keller existieren unter dem Parkplatz noch heute.

Am Dienstagnachmittag präsentierte Martin Wilke gemeinsam mit dem stellvertretenden Stadtpräsidenten von Gorzow, Artur Radzinski, nun ein EU-Förderprojekt zum Thema regionale Produktvermarktung. Beide verwiesen darauf, dass sowohl Frankfurt als auch Gorzow traditionelle Standorte von Lebensmittelproduktion, Obst- und Gemüseanbau sowie Gartenbau- und Fischereibetrieben sind. Und Verbraucher interessierten sich zunehmend dafür, woher insbesondere ihre Nahrungsmittel kommen. Beide Städte verfolgten gemeinsam die Devise: Lokale Produzenten und Händler zu unterstützen. OB Wilke regte an, auch über eine grenzüberschreitende Dachmarke für die Vermarktung nachzudenken, um die Produkte aus der Euroregion Viadrina auch überregional anzubieten. Artur Radzinski betonte, es liege ihm am Herzen, dass mit diesem Projekt die Standards beim Verkauf regionaler Produkte verbessert würden.

Bis September soll nun die Berliner Agentur antene KOM GmbH eine Bestands- und Potentialanalyse der regionalen Produkte für beide Städte erarbeiten. Zugleich wurde eine Machbarkeitsstudie für Folgeinvestitionen in Gorzow und Frankfurt in Auftrag gegeben. Dafür würden insgesamt knapp 30 000 Euro ausgegeben, informierte Andrea Prix von der Frankfurter Wirtschaftsförderung. 85 Prozent kämen aus einem EU-Fonds für Klein-Projekte und 15 Prozent von der Stadt Frankfurt.

In der Machbarkeitsstudie sollen die Projektideen eines Messehofes in Frankfurt und einer Markthalle in Gorzow konzeptionell weitergeführt sowie Träger- und Betreiberstrukturen für sie gefunden werden. Der Frankfurter Messehof soll durch einen Investor gebaut werden. Die Wiederbelebung des Grundstückes Ecke Bischofstraße/Große Oderstraße ist in Frankfurt ein erklärtes Sanierungsziel seit vielen Jahren. Die Baulücke von etwa 600 Quadratmetern befindet sich im städtischen Eigentum. Das Gebäude gegenüber dem historisch nachgebauten Bolfrashaus soll 18 Meter hoch sein. Die städtische Immobiliengesellschaft TeGeCe schätzt die Kosten für den Neubau auf 4,6 Millionen Euro. Als erste Nutzungsideen werden in der Projektskizze aufgeführt: Verkauf regionaler Produkte in Kombination mit Erlebnisgastronomie im Erdgeschoss, Büro- und Geschäftsräume, Eigentumswohnungen sowie eine studentische Nutzung des Kellers.

In Gorzow soll die Markthalle modernisiert werden. Groß- und Einzelhandel sollen besser verknüpft werden. Die geschätzten Kosten hierfür betragen drei Millionen Euro.