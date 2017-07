Sperrmüll nach dem Regen: Ordnungsamt droht nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Stadt Oranienburg weist die in einem Leserbrief von Rita Morsch erhobenen Vorwürfe zur Abfuhr von Sperrmüll zurück. Die Leserin hatte geschrieben (Ausgabe vom 19. Juli), dass den von dem Jahrhundertregen betroffenen Bürgern ein Bußgeld des Ordnungsamtes drohe, wenn sie ihren Sperrmüll auf die Straße räumen. "Diese Aussage ist falsch", sagte Stadtsprecherin Susanne Zamecki am Mittwoch. "Das Ordnungsamt droht niemandem mit Bußgeld oder Repressionen." Vielmehr gelte für etwa einen Monat eine "großzügige Vorgehensweise". Das Ordnungsamt habe bereits zahlreiche, im Straßenraum abgestellte und nicht gemeldete Container festgestellt, ohne diese zu ahnden. Für die Aufstellung von Containern werde keine Sondernutzungserlaubnis fällig. Für normalen Sperrmüll werde generell keine Sondernutzungserlaubnis erteilt. Susanne Zamecki erinnerte daran, dass pro Haushalt und Jahr eine kostenlose Sperrmüllabfuhr durch die Awu möglich sei. Die Stadtsprecherin räumte ein, dass der durchnässte Müll nun mehrere Wochen lang im Straßenraum stehe. Nicht betroffene Bürger würden den Zustand ausnutzen und ihren Müll ebenfalls dazu stellen. Das sei kein schöner Anblick, außerdem drohe Rattenbefall. Und am Ende zahle die Allgemeinheit die Abfuhrkosten.