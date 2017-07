Mietfreie Kinderzimmer in Golzow

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die Gemeindevertreter von Golzow haben beschlossen, dass Familien mit Kindern unter 16 Jahren in den Genuss des Förderprogramms "Kinder sind in Golzow willkommen" kommen. Die Ziele der Aktion sind klar: Die Gemeinde will zum einen den Leerstand bei den kommunalen Wohnungen senken und zum anderen Familien mit Kindern ins Dorf holen.