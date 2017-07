Junge Sänger auf zehntägiger Chorreise

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die jungen Sänger der Kinder- und Jugendkantorei unter der Leitung von Kantor Stephan Hardt beginnt heute eine zehntägige Chorreise durch Mecklenburg-Vorpommern bis auf die Insel Usedom. Dabei werden sie in der Johanneskirche Burg Stargard, in der Georgenkirche Waren (Müritz), in der Stadtkirche Neustrelitz (im Gottesdienst), in der Johanniterkirche Mirow, in der Stadtkirche Feldberg, in der Kirche Bansin, in der Kirche Ahlbeck, in der St. Petri Kirche Wolgast und in der St. Marienkirche Pasewalk singen.