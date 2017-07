Ärger über neue Graffiti-Welle

artikel-ansicht/dg/0/

Entdeckt wurden die neuen "Kunstwerke" am Dienstag von Karl-Heinz Lehmann, Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäudemanagement der Kreisverwaltung. Betroffen ist das Schützenhaus. Hier haben Unbekannte zahlreiche Kürzel und Symbole an die Außenwände des Gebäudes im Innenhof gesprüht. Auch die angrenzende Musikschule sei betroffen, so Lehmann. Dort wurden zwei Fensterscheibe des Orchesterprobenraumes zerschlagen.

Besonders sensibel dürfte die Polizei auf das vom Staatsschutz indizierte Kürzel "ACAB" (All Cops Are Bastards) reagieren, welches seit wenigen Tagen den Bühneneingang des Schützenhauses ziert. Fast zeitgleich wurden Schmierereien an Wirtschaftsgebäuden der Kreisverwaltung an der Breitscheidstraße unweit der Rettungswache, gesprüht. Auch ein Transporter des Bauhofs der Kreisverwaltung und die dazugehörige Garage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Garage des Hausmeisters wurde besonders üppig besprüht. Dieser Schaden wurden bereits am Montag entdeckt.

Die Schäden am Eigentum der Kreisverwaltung wurden bei der Polizei angezeigt. Dies bestätigt die Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement, Carmen Diener. Sie ist entsetzt über die Ausmaße der neuerlichen Schmierereien. "Graffitis kommen meistens wellenartig", weiß sie aus Erfahrung zu berichten. Im Jahr wende die Kreisverwaltung im Minimum 3000 Euro auf, um Schäden durch Schmierereien beseitigen zu lassen. "Nicht eingerechnet ist unser Verwaltungsaufwand, der etwa durch das Einholen von Malerangeboten entsteht, vom Aufwand der Polizei ganz zu schweigen", so die Sachgebietsleiterin: "Das ist unser aller Steuergeld." Die Graffitis seien besonders ärgerlich, da die Kreisverwaltung jedes Jahr viel Geld in die Hand nehme, um ihre Gebäude zu modernisieren und sie ansehnlich zu gestalten.

Manchmal dienen Graffiti auch dazu, Bauwerke zu verzieren. So wurden in den Jahren 2015 und 2016 in der Schulstraße Mauern des Heizwerks und der Oberschule im vorigen Jahr auch die Unterführung der Spreebrücke von Jugendlichen des Jugendteams Beeskow mit Unterstützung der Stadt mit Graffiti besprüht. Auf dem Parkplatz hinter dem neuen Standort des Jugendteams wurde extra eine Beton-Winkelstütze aufgestellt, auf der sich Sprayer legal verwirklichen können. Die Telekom hat ihre neuen Internet-Schaltkästen von einem Graffiti-Künstler besprayen lassen.

Der Stadtverordnete und Gästeführer Dieter Gutsche beschäftigt sich seit längerem mit dem Phänomen der Graffiti in Beeskow. Er bestätigt, dass es seit dem Wochenende eine neue massive Graffiti-Welle in Beeskow gibt. Nun hat er unter dem Titel "Beeskow wird bunter" eine Umfrage initiiert, in der abgefragt wird, wie die Beeskower zu Kunst-Graffiti im öffentlichen Raum stehen. "Wie finden Sie das Graffiti an der Unterführung der Spreebrücke?" ist eine der Fragen.

Interessierte Bürger können sich außerdem dazu äußern, welche Motive sie bevorzugen. "Was sollte Ihrer Meinung nach gegen die schwarzen Schafe/Stadtschmierer, die mit Krakeleien für öffentliches Ärgernis sorgen, getan werden?" ist die letzte Frage des Fragebogens. Die Umfrageformulare liegen unter anderem im i-Punkt sowie im Rathaus selbst aus.