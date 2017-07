Beeskower Kinder Vierte beim Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (nri) Laufen, hüpfen, werfen - ihren Bewegungsdrang konnten sieben Kinder der Altersklasse U10 des Vereins Leichtathletik in Beeskow beim 3. Kinderleichtathletik-Cup dieses Jahres in Frankfurt (Oder) ausleben. Bei schönstem Sonnenschein standen vier Disziplinen für die "Spreepiraten" - so heißt das U-10-Team der Beeskower Leichtathleten - auf dem Programm. Als Erstes galt es, bei der Hindernis-Sprintstaffel über 40Meter möglichst viele Bahnen in den drei Minuten zu schaffen. Durch großen Kampfgeist errichten die Spreepiraten in dieser Disziplin einen sehr guten dritten Platz.

Anschließenden stand der Drehwurf auf dem Programm. Dabei stachen vor allem Florian Pikos und Finian Miethe von den Sportler aus der Kreisstadt hervor. Sie schleuderten den Fahrradmantel am weitesten. Theo Herrmann unterstützte die Mannschaft als Frühstarter und überzeugte durch hervorragende Weiten bei diesem Drehwurf.

Nach einer kurzen Stärkung ging es weiter mit der Weitsprungstaffel. Die meisten Punkte für die Beeskower Mannschaft holte hier Arne Rintisch. Aber auch Lina Görsdorf zeigte beim Weitsprung tolle konstante Leistungen.

Zum Schluss wartete noch der Team-Biathlon auf die jungen Leichtathleten. Immer drei Mannschaften traten gegeneinander an. Startläufer aus Beeskow waren Victoria Wulff und Martha Haß. Sie brachten ihre Mannschaft in Führung. Die zweiten Läufer konnten diesen Platz allerdings nicht halten. Doch die Schlussläufer, Florian Pikos und Arne Rintisch, holten in einer spannenden letzten Runde den ersten Platz der drei Mannschaften zurück. Insgesamt erreichten die Beeskower den vierten Platz bei diesem Wettkampf.

Nun wartet noch die vierte diesjährige Station des Kinderleichtathletik-Cups in Zossen auf das Team des Beeskower Vereins. Dort will es den momentanen vierten Platz in der Gesamtwertung verteidigen.