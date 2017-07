Zuckertüten statt Zeugnisse

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Während zahlreiche Schüler am Mittwoch ihre Zeugnisse überreicht bekommen haben, haben die neun Schulanfänger der Evangelischen Kita "Gartenkinder" in Bad Freienwalde eine Zuckertüte in den Händen gehalten. Zu früh? "Nein, wir verabschieden uns so von unseren kommenden Schulkindern", sagte Katrin Fredrich, Leiterin der Kita. In den kommenden drei Wochen wird die Einrichtung geschlossen sein. "Um unseren Mitarbeitern auch eine regenerative Pause zu geben, schließen wir die Kita in den Schulferien jedes Jahr", sagte die Leiterin. Die neun jungen Abgänger - drei Mädchen und sechs Jungen - werden ab September die Grundschulen in Bad Freienwalde, Wriezen und Altreetz besuchen. Über eine mangelnde Auslastung kann sich die Kita unterdes nicht beschweren. "Wir sind mit 50 Kindern voll besetzt. Derzeit sehr gut im Kleinkindbereich bis drei Jahre", so Katrin Fredrich.