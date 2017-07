artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In einem Prozess um Kindesmissbrauch am Frankfurter Landgericht wurde bekannt, dass ein Verdächtiger seit fast fünf Jahre keine Therapie bekommt, da ein Verfahren gegen ihn läuft. Der Münchner Psychotherapeut Jan Spreemann erklärt im Gespräch mit Mathias Hausding die Hintergründe jener Praxis.

Herr Spreemann, ein pädophiler Täter will sich helfen lassen, wird aber vom Therapeuten abgewiesen. Wie passt das zusammen?

Wenn sich ein Täter vor seiner Verurteilung um eine Therapie bemüht, dürfte für ihn auch die Hoffnung auf eine mildere Strafe eine Rolle spielen. Er will möglicherweise dem Gericht zeigen, dass er an seinen Störungen arbeitet. Das ist durchaus ein Problem, denn niemand weiß, wie groß der Anteil jener Motive an seinem Therapiewunsch ist.

Welche weiteren Probleme gibt es?

Als Psychotherapeut könnte ich in Konflikt mit meiner Schweigepflicht geraten. So könnte der Verteidiger des Angeklagten im Prozess meine Vernehmung beantragen, etwa um zu zeigen, wie gut sein Mandant bei der Therapie mitmacht. Wenn mich der Angeklagte von der Schweigepflicht entbindet, muss ich aussagen. Die Schweigepflicht brechen zu müssen, ist für einen Psychotherapeuten sehr unangenehm, weil sie die Basis seiner Arbeit ist, so grundlegend wie der saubere OP-Tisch für einen Chirurgen.

Dennoch: Sind solche Männer nicht ein Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft, wenn sie womöglich jahrelang unbehandelt frei herumlaufen?

Sexualstraftäter haben etwa im Vergleich zu Gewaltstraftätern ein relativ geringes Rückfallrisiko. Auf der anderen Seite verringert eine Therapie nicht in jedem Fall das Risiko für neue Taten. Allerdings ist eine Verfahrenslaufzeit von fast fünf Jahren natürlich sehr ungünstig. So etwas kenne ich aus München gar nicht.

Wo liegt der Unterschied?

Wenn zwischen der Tat beziehungsweise der Anzeige und dem Prozess ein paar Monate vergehen, ist es vertretbar, mit einer Therapie zu warten, bis das Urteil gesprochen ist. Aber fünf oder auch zwei Jahre sind lang. In dieser Zeit kann man eine Therapie machen.

Hat nicht der Beschuldigte eine Art Grundrecht auf eine Therapie innerhalb einer angemessenen Frist?

Im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung kann er sich jederzeit bei einem Therapeuten wegen einer psychischen Störung vorstellen, also auch wegen pädophiler Neigungen. Wenn es sich um eine von den Krankenkassen anerkannte Störung handelt, hat er das Recht auf eine Behandlung. In der Praxis ist es aber so, dass bei vielen niedergelassenen Therapeuten eine Hemmschwelle besteht, Sexualstraftäter zu behandeln. Ein Grund hierfür ist sicher, dass die Behandlung einer sexuellen Devianz wie etwa Pädophilie in der Psychotherapeutenausbildung noch immer zu kurz kommt.

Um beim Frankfurter Beispiel zu bleiben: Er kann sich also doch helfen lassen?

Ich kenne den konkreten Fall nicht. Wenn ich einen entsprechenden Patienten hätte, bei ihm einen Leidensdruck sehe und wüsste, dass es in den nächsten zwei Jahren nicht zu einer Verurteilung kommt, würde ich ihn wahrscheinlich behandeln.