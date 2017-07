Hier funktioniert Europa noch

artikel-ansicht/dg/0/

Platkow (MOZ) Angesichts des "schwierigen Fahrwassers", in dem sich Europa derzeit befinde, seien die stabil guten Kontakte des Landkreises Märkisch-Oderland zur Wojewodschaft Gorzow ein hohes Gut. Das erklärte Landrat Gernot Schmidt beim offiziellen ersten Spatenstich zum Interreg-geförderten Ausbau der Kreisstraße in Platkow.

Für den offiziellen Akt machten die Bauarbeiter der Firma Strabag hinterm Sichtschutz am Abzweig der Kreisstraße von der B167 am Mittwochvormittag Pause. Der Bagger hätte die Redner sonst übertönt: Mit einem "großen Bahnhof" feierten die am Interreg-Projekt beteiligten deutschen und polnischen Partner in Platkow den Erfolg ihrer Bemühungen.

Denn von der Antragstellung bis zur Bewilligung der EU-Fördermittel mussten viele Hürden genommen werden, erinnerte der Landrats-Beigeordnete Rainer Schinkel bei der Begrüßung der Gäste. Unter ihnen waren die Landrätin der Wojewodschaft Gorzow, Malgorzata Domagala sowie Vertreter der Euroregion und der Landesregierung.

Schinkel lobte die Beharrlichkeit der Mitarbeiter aus der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landkreises. Ohne sie hätten Märkisch-Oderland und sein polnischer Projektpartner aus Gorzow den Zuschlag für die Förderung nicht bekommen.

Bei der geht es der EU um die europäische territoriale Zusammenarbeit. "Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" ist das Motto der Förderung aus dem Interreg V a-Programm.

Im Falle der Kreisstraße in Platkow geht es um den kürzesten Anschluss des Knotenpunktes Seelow an die Fähre in Güstebieser Loose. Und beim polnischen Pendant, der Kreisstraße von Klodawa nach Lipy, um die Anbindung an den 20 000-Einwohner-Ort Barlinek.

Auf kommunaler Ebene funktioniere die deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Region nach wie vor sehr gut, freute sich MOL-Landrat Gernot Schmidt. Er lobte die seit Jahren guten Kontakte zur Wojewodschaft Gorzow, die die Region lebenswerter machten.

Landrätin Malgorzata Domagala schenkte ihm einen Kompass, der "auf Kooperation und den Abriss von Barrieren ausgerichtet" sei. Der Straßenbau in Klodawa, der Partnergemeinde des Amtes Seelow-Land, habe in der vorigen Woche begonnen, berichtete sie.

Auf die Kritik von Gernot Schmidt am immer größer werdenden bürokratischen Aufwand für die Verwirklichung solcher geförderten Projekte erklärte der Leiter der Europa-Abteilung der Landesregierung Peter Kohnert: Dass die Forderung nach einer Entbürokratisierung der EU-Förderung immerhin schon im Weißbuch stehe, mache ihm Hoffnung. Mit rund 84 Millionen Euro stünde Brandenburg nur noch etwa die Hälfte der einstigen Fördersumme zur Verfügung, erklärte Kohnert.

Für die Gemeinde Gusow-Platkow dankte Bürgermeister Karlheinz Klein allen am Projekt Beteiligten dafür, dass das seit Jahren verfolgte Vorhaben endlich Wirklichkeit wird: Seit Juni und bis Ende November wird der 380 Meter lange Abschnitt der K6409 bis zum Ortsausgang in Richtung Kiehnwerder unter Vollsperrung auf sechs Meter Breite grundhaft ausgebaut. Die Arbeiten kosten rund 667 000 Euro. Die Anlieger müssen Ausbaubeiträge zahlen.