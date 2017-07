Mehr Konzertbesucher als Einwohner

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Etwa 6000 Menschen werden am Freitag zum Roland-Kaiser-Konzert in Müllrose erwartet. Und schon jetzt stellt sich manch Besucher die bange Frage: Wo soll ich bloß mein Auto parken? Und schafft Müllrose das überhaupt? Immerhin hat die Stadt gerade einmal 4600 Einwohner.

"Auf jeden Fall ist das eine Herausforderung", erklärt Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel zwei Tage vor dem Konzert auf dem Firmengelände der Oderland-Mühlenwerke. "Das ist ein Großereignis für die Stadt und das Amt. Aber zusammen werden wir das schon meistern", zeigt er sich optimistisch und verweist auf viele Gespräche, die im Vorfeld stattgefunden haben - mit Behörden, beispielsweise dem Gesundheitsamt des Landkreises, mit Politik und Veranstalter. So sei vorher beispielsweise ein Parkkonzept erstellt worden. "Wir haben in Müllrose zwölf große Parkflächen", sagt Marc Wiedemann, der Organisator des Konzertes. Diese könnten alle genutzt werden. Vor allem für Ortsfremde gebe es auch Hinweise, wo sich diese Flächen befinden. "Das ist alles ausgeschildert", sagt er. Etliche Konzertbesucher kämen aber auch per Bus, mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß, weiß er.

Natürlich werde es an diesem Freitagabend auch ein paar Einschränkungen im Ort geben, erklärt Amtsdirektor Vogel und verweist vor allem auf den Müllroser Marktplatz. Unter anderem dort sei ab Freitagnachmittag ein Halteverbot eingerichtet. Da sollen dann beispielsweise Versorgungsfahrzeuge stehen. Die meisten Halteverbotsschilder wurden bereits aufgestellt. Man habe versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Vogel selbst wird am Freitagabend auch bei den Oderland-Mühlenwerken sein. Bis 1 Uhr nachts darf die Veranstaltung dort gehen, das sei ordnungsbehördlich abgesegnet, so der Amtsdirektor.

Zu dem Veranstaltungsort selbst sagt Marc Wiedemann: "Das ganze Gelände ist zuvor mehrmals vermessen worden, um zu schauen, wie viele Konzertbesucher dort verweilen können. "Es könnte etwas eng werden, aber es funktioniert", beruhigt er. Sogar für Versorgungsangebote ist noch Platz.

Das eigentliche Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr geplant. Möglicherweise sogar schon früher. Wiedemann rechnet damit, dass sich die Besucher anfangs etwas stauen werden und rät schon daher zu einer zeitigen Anreise. Zumal es auch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gibt. "Wenn jemand etwas mitbringt, das verboten ist, dann muss er es abgeben", sagt Amtsdirektor Vogel klipp und klar. Er verweist darauf, dass vom Veranstalter 40 Sicherheitsleute im Einsatz sind.