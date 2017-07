Auf die Esel gekommen

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Traum ging in Erfüllung: Esel-Fan Sandy Golm mit Hugo (links) und Pietro (rechts), die mit ihr auf ihrem Biohof in Rauen leben und eine Art Maskottchen geworden sind. © MOZ/Sandra Jütte

Kaum steht Sandy Golm am Koppelband ihres Geheges, kommen Hugo und Pietro schon angetrottet und holen sich Streicheleinheiten ab. Die beiden Hausesel sind seit zwei Jahren so etwas wie die Maskottchen des "Hofs zum Grauen Esel" in Rauen. "Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich war schon als Mädchen Esel-Fan", sagt ihre Besitzerin. "Die fand ich einfach sympathisch."

Im April 2015 erfüllte sich die heute 41-Jährige dann ihren Wunsch. "Alle, die mich kennen, haben nur darauf gewartet", gibt sie zu. Ein wenig habe es auch an der Adresse des Biohofes gelegen: Grauer Esel 4. "Da erwarten die Leute doch auch einen", sagt Sandy Golm. "Als mein Mann und ich nach einem geeigneten Grundstück gesucht haben, habe ich die Adresse als Wink des Schicksals gesehen und deshalb auch den Hof danach benannt", erklärt die Besitzerin, die auf dem Gelände unter anderem Kartoffeln, Erdbeeren und Äpfel anbaut.

Eine Bekannte gab ihr schließlich den Tipp, dass in Alt-Madlitz ein junger Esel verkauft wird. "Mit Hugo war es Liebe auf den ersten Blick", erinnert sich die 41-Jährige. Da das Tier aber nicht alleine bleiben sollte, suchte sie weiter und fand noch Pietro in Fredersdorf.

Heute leben die sechsjährigen Wallache in einem Gehege mit einem zum Stall umgebauten Gartenhäuschen. "Ich muss nur aufpassen, das sie nicht zu viel Gras fressen", sagt Sandy Golm. Ansonsten können die ursprünglichen Steppentiere schnell zu fett und krank werden. Ein Salzleckstein sorgt für die nötigen Mineralstoffe. Regelmäßig gebe sie ihnen auch Zweige zum Knabbern, verrät die Besitzerin. Damit den Vierbeinern nicht langweilig wird, hat ein Bekannter ihnen ein Spielzeug gebastelt: ein Rohr mit einem Loch, aus dem sie Möhren und anderes Gemüse herausrollen müssen.

Ansonsten sei die Pflege einfach, findet die Rauenerin. "Ein bisschen Leidenschaft gehört natürlich dazu" - wohl etwa, wenn sie den Eseln täglich die Hufe auskratzen muss. Wie sie mit den Tieren umzugehen hat, habe sie aus Büchern, Fachzeitschriften oder von anderen Esel-Besitzern gelernt. Seit einiger Zeit geht sie mit den Vierbeiner auch im Dorf spazieren, würde gerne irgendwann Wanderungen mit ihnen anbieten. "Am Anfang haben sie sich vor allem erschrocken", erzählt die Frau. Mittlerweile sind Hugo und Pietro eher neugierig geworden, haben auch vor Fremden keine Scheu mehr. "Nur, wenn sie etwas nicht wollen, bleiben sie stehen. Da hilft auch ziehen nicht, sondern nur Warten", sagt Sandy Golm. Das erde aber auch ungemein.