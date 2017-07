Umwege für Autofahrer und Fußgänger

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Heute ab 8.30 Uhr tritt die Vollsperrung der Kreuzung Philipp-Müller-Straße/Müncheberger Straße in Kraft. Laut Stadtverwaltung ist die Maßnahme im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Strausberg-Stadt erforderlich und werde voraussichtlich bis zum 1. September andauern. Im Rahmen des Kreuzungsumbaus werden ein vierter Kreuzungsarm ergänzt, die Fahrbahn verbreitert, eine neue Ampelanlage errichtet und sämtliche Deckschichten erneuert. Zudem wird der Wasserverband Strausberg-Erkner in dieser Zeit am Schmutzwasserkanal arbeiten.

Wie die Verwaltung weiter berichtet, werde eine Umleitung über die Straßen Am Flugplatz, Prötzeler Chaussee, Wriezener Straße und An der Stadtmauer ausgeschildert.

Betroffen von der Vollsperrung ist auch der Busverkehr, da die Haltestellen in der Philipp-Müller-Straße nicht angefahren werden. In Fahrtrichtung Nord wird demnach eine Ersatzhaltestelle An der Stadtmauer eingerichtet. In Fahrtrichtung Süd müsse auf die Haltestelle Wriezener Straße ausgewichen werden. Die Haltestelle Hohensteiner Chaussee werde durch den Regionalverkehr über die Umleitungsstrecke bedient. In dem Zusammenhang sollten die Aushänge der Busgesellschaft beachtet werden.

Die Fußgänger müssen während der Vollsperrung den Weg über die Ampelkreuzung An der Stadtmauer und durch das Wohngebiet bzw. umgekehrt nehmen.