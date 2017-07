Der Sommer in Frankfurt kann kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Pünktlich zum Start in die Ferien geht auch eine Frankfurter Erfolgsgeschichte in die nächste Runde: Die Rede ist vom Ferienpass, der Grundschulkindern sechs Wochen lang erlebnisreiche Ferientage ermöglicht. Start ist am Montag mit einem Sportfest auf dem Brunnenplatz.

Warum in die Ferne schweifen? Auch in Frankfurt wird für Ferienkinder einiges geboten. Das bunte Programm präsentierten kürzlich im Mikado unter anderem Heike Papendick (v.l.), Martin Lebrenz, Gunhild Strauch, Uta Kurzwelly, Nils Krausemann und Hans-Jürge © MOZ/Thomas Gutke

"Als wir 2013 damit anfingen, war es eher eine fixe Idee. Inzwischen hat sich der Ferienpass in der Stadt etabliert", sagt Heike Papendick. Die Mitarbeiterin im Amt für Jugend und Soziales ist neben Gunhild Strauch vom Mikado eine der beiden Ansprechpartnerin der Aktion. Beide freuen sich vor allem darüber, "dass diesmal so viele Akteure und Unterstützer mit im Boot sind" - 30 an der Zahl.

In dem ziehharmornikaartig zusammengelegten Programmheft sind die mehr als 50 Aktionen und Angebote übersichtlich gebündelt. Und geboten wird einiges: Von Sportevents, kreativen Medienwerkstätten, Musik und Tanz, Workshops, Klettern im Park, Spielplatzaktionen bis hin zu spannenden Exkursionen und Ausflügen. Drucken lassen hat die Stadt den Ferienpass in einer Auflage von 5000 Stück. Er kostet 1,50 Euro pro Tag, 3 Euro pro Woche oder 10 Euro für alle Wochen und ist u.a. im Rathaus, der Bibliothek, der Touristinfo, der Hutten- und der Lukas-Buchhandlung, der Arbeitsagentur und im Mikado erhältlich.

Ein (unvollständiger) Überblick über das Programm:

¦ 24.-28. Juli: Der Frankfurter Feriensommer startet sportlich. Auf dem Brunnenplatz findet von 10-15 Uhr ein Sportfest statt. "Es gibt 24 verschiedene Angebote", erklärt Hans-Jürgen Waschke von der Sportjugend. Ausprobieren dürfen sich die Kinder an diesem Tag beim Kistenstapeln, Inlinerparcours, Lichtpunktschießen, Jonglieren, auf der Hüpfburg und vielem mehr. Von Dienstag bis Freitag wird außerdem in der Turnhalle in der Kleinen Müllroser Straße die große Sportvielfalt geboten - von Tischtennis über Fußball bis Badminton.

¦ 31. Juli-4. August: Der Internationale Bund lädt zum Klettern in den Kleistpark ein. Am Nordwestausgang der Grünanlage wird erneut ein mobiler Kletterpark aufgebaut. Die Absicherung übernehmen ausgebildete Hochseilgartentrainer. "Wir rechnen mit rund 400 Besuchern", sagt Nils Krausemann vom Bereich Erlebnispädagogik beim IB. Geöffnet ist an den fünf Tagen jeweils von 10-13 und 14-18 Uhr.

¦ 7.-11. August: In der Just-for-Fun-Woche können die Kinder u.a. den Hundesportverein (Mo.) besuchen, eine Rathausrallye mitmachen (Mi.) oder bei Filmvorführungen im Planetarium (Fr.) mit dabei sein.

¦ 14.-18. August: Die Fanfarengarde bietet in der Robert-Havemann-Straße Musik, Theater und Tanz an. Parallel dazu arbeiten im Mikado (angemeldete) Ferienkinder eine Woche lang an ihrem eigenen Film.

¦ 21.-25. August: Ausflüge zu spannende Orten der Stadt stehen in der Exkursionswoche an. Auf viele junge, interessierte Besucher freuen sich die Polizeidirektion (Mo.), die Tierpension Egerer (Di.), der Obst- und Pferdehof Neumann (Mi.), die Feuerwache (Do.), der Stadtverkehr (Do.) und das Fernsehstudio des Senders rbb (Fr.). Das Theater des Lachens bietet von Montag bis Mittwoch außerdem einen Theaterworkshop an.

¦ 28. August-1. September: Aktiv und kreativ geht der Feriensommer zu Ende. Der CVJM lädt beispielsweise zu Tagesausflügen auf einen Bauernhof ins Oderbruch ein. Und auf verschiedenen Spielplätzen der Stadt sorgt ein Mitmachzirkus für die ganze Familie für gute Laune.

¦ Kinder, die den kompletten Ferienpass buchen, haben viermal freien Eintritt am Helenesee. Für einige der Veranstaltungen sind vorab Anmeldungen nötig. Der Stadtbote wird in den kommenden Wochen regelmäßig über das Programm informieren.