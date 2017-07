2,30 Euro für jeden Laubsack

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Laubsäcke werden in diesem Herbst in Woltersdorf 2,30 Euro kosten. Das hat Bürgermeisterin Margitta Decker in der Gemeindevertretung angekündigt. Damit steigt der Preis abermals. Schon das bisherige Entgelt von 1,90 Euro "stand in der Kritik", wie Margitta Decker selbst sagte. Der neue Preis sei indes das preiswerteste verfügbare Angebot gewesen, so die Bürgermeisterin.