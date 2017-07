artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Eine Machbarkeitsstudie ist eine heikle Angelegenheit. Während die Stadtverwaltung hier im Fall der Fontane- und Edisonstraße zeigen will, was künftig möglich ist, halten eine Reihe von Anwohnern diese Pläne vielleicht für machbar, aber wenig sinnvoll.

Links rein in die Parkstraße: Den Durchgangsverkehr von der Fontanestraße abzuleiten, sorgte bei der Bürgerversammlung am Dienstag für Kritik.

Links rein in die Parkstraße: Den Durchgangsverkehr von der Fontanestraße abzuleiten, sorgte bei der Bürgerversammlung am Dienstag für Kritik. © Roland Becker/HGA

Voraussichtlich erst ab 2020 soll die 2,3 Kilometer lange Tangente, die von der Marwitzer Straße bis zur Spandauer Allee reicht, umgebaut werden. Doch schon jetzt erhitzt das Vorhaben die Gemüter - zumindest die derjenigen, die sich am Dienstag im Ratssaal die Ideen anhörten.

"Wir haben noch keine Lösungen, sondern präsentieren nur erste Analyseergebnisse", versuchte Baudezernent Daniel Stenger die Gemüter schon vorab zu beruhigen. Doch das ging eher schief - vielleicht auch aus den Erfahrungen vorheriger Straßenbauprojekte.

Beispiel Marwitzer Straße. Hier hatte die Stadt gegen den Willen der Mehrheit im vorigen Jahr beschlossen, den Radverkehr auf die Fahrbahn zu schicken, nur durch einen Schutzstreifen vom Verkehr getrennt. Erst nach einer Unterschriftenaktion wurde eingeräumt, dass Radler im Schritttempo künftig den Fußweg benutzen dürfen.

Auch entlang der Fontane- und Edisonstraße sieht Planer Jochen Richard nur einen jeweils 1,40 Meter breiten Schutzstreifen vor. Dass die Fahrspuren dazwischen lediglich auf eine Gesamtbreite von 4,5 Meter kommt, kam bei den Anwesenden nicht gut an. "Solch ein Schutzstreifen stellt überhaupt keinen Schutz dar. Es sollte einen separaten Radweg geben", urteilte ein Anwohner. Der Planer wiederum verwies darauf, dass separate Radfahrstreifen nicht angelegt werden können, weil dann die Bushaltestellen umgebaut werden müssten. Das aber wolle man sich sparen. Im Fall der Schutzstreifen aber würden diese sogar in Höhe der Bushalte gänzlich unterbrochen werden. Immerhin sicherte Richard zu, den Wunsch nach breiteren Radfahrstreifen bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

Ein anderes ausgesprochen sensibles Thema besteht darin, dass der Bereich südlich der Kreuzung mit der Parkstraße von Verkehr entlastet werden soll. Schon aus Lärmschutzgründen, aber auch, weil sich die Fahrbahn im südlichen Teil verengt, sei diese Maßnahme anzuraten. Stenger und Richard präsentierten deshalb die Idee, den aus Richtung Marwitzer Straße kommenden Durchgangsverkehr in die Parkstraße abzuleiten. Durch eine längere Grünphase für die Linksabbieger soll diese Verkehrsführung schmackhaft gemacht werden. Was Stenger und Richard nicht erwähnten: Den Lärm, den die Anwohner der südlichen Fontanestraße dann nicht mehr erleiden müssen, haben dann die Anwohner der nicht breiter gestalteten Parkstraße zu ertragen. Außerdem dürften dann im östlichen Teil der Parkstraße Parkplätze wegfallen. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. "Sie verlagern die Probleme von der Fontane- und Edisonstraße in die Parkstraße", prophezeite die Stadtverordnete Ursel Degner (Linke). Vonseiten der Verwaltung wurde gekontert, dass die Verkehrsführung schon seit 2007 vorgesehen sei, bislang aber nicht umgesetzt wurde. Der Abgeordnete Horst Brandenburg (Bürgerbündnis) befürchtet, dass in diesem Fall die Parkstraße zur Staufalle wird. Richter versuchte ihn zu beruhigen: "Wir haben alles hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Straßen durchgerechnet. Ihre Befürchtungen treten nicht ein."

Wenn es um zu bebauende Verkehrsflächen geht, so Richter, müsse man diese als Planer in folgender Reihenfolge verteilen: "Zuerst die Fußgänger, dann die Radfahrer, danach die Autos." Dass dies im Fall der Fontanestraße geschehe, diesen Eindruck teilten längst nicht alle im Saal. Richter hatte auch darauf verwiesen, dass die Neugestaltung der Tangente für 30 bis 50 Jahre gedacht sei. Wie sich aber der Rad- und Kraftverkehr in der fernenen Zukunft entwickeln und Platz beanspruchen könnten, darüber teilte Richard nichts mit.

Einig waren sich alle, dass die Gestaltung der Straße in Höhe Havelplatz deutlich verändert werden muss. "Da ist alles schief gelaufen", kritisierte Richard die damalige Lösung. Angedacht sei, eine ähnliche Lösung zu finden wie in der Rathenaustraße Höhe Havelpassage.