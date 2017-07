Kim Schwager trennt sich von Preussen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Kim Schwager verlässt den FV Preussen Eberswalde. Schwager kam in der Saison 2015/16 vom Liga-Konkurrenten TuS Sachsenhausen in die Waldstadt. In seiner ersten Saison erzielte Schwager in 15 Spielen zehn Treffer. Nicht ganz so gut lief es in der vergangenen Spielzeit. In 18 Spielen konnte der 30-Jährige nur fünf Tore beisteuern. Schwager habe sich abgemeldet, bestätigte Preussen Co-Trainer Christian Stelse. Angeblich soll der 1,84 Meter große Stürmer in Richtung FSV Bernau gehen. Dort wollte man sich zu einer möglichen Verpflichtung allerdings noch nicht äußern. "Er trainiert bei uns mit. Wir müssen gucken, ob alles passt", hält sich der sportliche Leiter des FSV, Moussa Doumbia noch zurück.