Einheits neuer Ballzauberer aus Übersee

Bernau (MOZ) Er hat Fußball gespielt bei Carl Zeiss Jena, beim SSV Markranstädt, in Amerika, in Zypern, in Australien und hat nebenbei mal die halbe Welt bereist. Christopher Griebsch ist das, was man getrost als Weltenbummler bezeichnen kann. Jetzt ist der fußballspielende Globetrotter beim Brandenburgligisten TSG Einheit Bernau gelandet.

Bereist hat der 27-Jährige alle Kontinente außer die Antarktis. Geboren ist er aber ausgerechnet in Eberswalde. "Wir haben schon gewitzelt, dass ich im Team der einzige Barnimer bin", sagt der Einheit-Neuzugang lachend. Barniiiiiemer, sagt er, mit langem i. Man merkt - der Mann war lange nicht mehr in seiner alten Heimat.

Schon mit vier Jahren zog es die Familie von der Waldstadt Richtung Sachsen-Anhalt. In Roßlau erlernte Christopher Griebsch das Einmaleins des Fußballs. Man erkannte sein Talent. Es ging mit 13 Jahren auf die Sportschule nach Halle. Mit 16 war Carl Zeiss Jena die nächste Station des talentierten Spielers. Nach dem Abitur zog es Griebsch nach Amerika. Er erhielt ein Voll-Stipendium für ein "International Business"-Studium in New York. "Eine super Uni", erinnert sich Griebsch an seine Zeit in den USA. "Studium und Fußball konnte ich perfekt verbinden. Es waren die schönsten vier Jahre meines Lebens." Durch sein Stipendium wurden Kosten der Studiengebühren, Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 220 000 Euro übernommen.

Hier wäre Griebsch wohl auch geblieben, doch dann stand das Probetraining an, in dem die Scouts Spieler begutachten, die eine Chance auf die Major League Soccer (MLS), die höchste amerikanische Liga, haben. Griebsch riss sich ausgerechnet vor dem wichtigen Probetraining zwei Bänder - aus war der Traum vom Fußballprofi in Übersee. "Doch manchmal ist es ja komisch", sagt Griebsch rückblickend. "Es geht eine Tür zu und dafür öffnet sich eine andere."

Die führte ihn in eine ganz andere Richtung - nach Zypern. Karmiotissa Pano Polemidion hieß der Zweitliga-Verein, der ihn abwarb. "Taktisch ist man in Zypern nicht ganz auf dem Level wie in Deutschland, aber die zweite Liga ist vergleichbar mit einer sehr starken Regionalliga", schätzt Griebsch ein. Da es dort aber nicht klappte mit einem Job, zog es ihn nach einem halben Jahr zurück nach Deutschland. Hier konnte er zeigen, dass er das Fußballspielen auf hohem Level nicht verlernt hat. Griebsch spielte in der Saison 2014/15 für den VfL Halle in der Oberliga, wechselte dann zum Liga-Konkurrenten SSV Markranstädt.

Dann schlug das Fernweh zu. Diesmal ging es richtig weit weg: nach Australien, wo Griebsch in der dritten Liga spielte.

Anfang dieses Jahres absolvierte der Mittelfeld-Spieler mit Freundin Jennifer eine Weltreise durch Südostasien, Neuseeland und Amerika. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit der Weltbereisung. Griebsch wohnt nun in Berlin-Friedrichshain, arbeitet im Home-Office für eine Sportstipendium-Agentur. Fußball spielen will er jetzt nur noch als Hobby. Der Kontakt zu Einheit Bernau kam über TSG-Stürmer Ricky Ziegler. "Ricky kenne ich schon eine ganze Weile. Als er hörte, dass ich nach Berlin komme, hat er sofort gefragt, ob ich in seiner Mannschaft spielen will." Und er wollte. "Hier passt alles", freut er sich über sein neues Team. "Die Jungs sind gut drauf, der Trainer ist sehr enthusiastisch, ich hab da ein gutes Gefühl."

Die Liebe zu den USA lässt den 27-Jährigen nicht los. "Ich denke, später werde ich mit meiner Freundin dorthin ziehen", sagt er. Aber jetzt erstmal wird wieder Fußball gespielt.