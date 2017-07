110-Kilo-Kraftpaket für Lok Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590232/

Dexter Werner heißt die neuste Verpflichtung der Bernauer Basketballer. Der US-Amerikaner kommt als Rookie von der North Dakota State University in die Hussitenstadt und soll für Stabilität auf den großen Positionen sorgen. Dass genau dies die Stärke des 1,98 Meter großen und 110 Kilogramm schweren Kraftpakets ist, hat Werner in der abgelaufen Saison eindrucksvoll in der ersten College Division NCAA I unter Beweis gestellt. Der effektiv und überlegt agierende Brettspieler sammelte in nur 25 Minuten Spielzeit durchschnittlich 12,0 Punkte, 7,3 Rebounds, 1,3 Assists, 1,5 Ballgewinne und 1,0 Blocks für NDSU Bisons.

Honoriert wurden diese Leistungen auch von den Coaches und Medienvertretern der "Summit League", die ihn mit zwei prestigereichen Auszeichnungen belohnten. Dexter Werner wurde zum einen als "Sith Man of the Year" ausgezeichnet, sprich zum besten Bankspieler der Liga, als auch ins "All Summit League 2nd Team" berufen und zählt damit zu zehn besten Spielern der Conference.

Beim Kontakt via Telefon und Email machte der heimatverbundene US-Amerikaner einen sehr sympathischen Eindruck und äußert sich zum Engagement bei den Hussitenstädtern wie folgt: "Ich bin erfreut und dankbar, mich dem SSV Lokomotive Bernau anzuschließen. Der Verein ist eine gut etablierte und sehr erfolgreiche Organisation und ich hoffe, dass wir weiterhin so erfolgreich sein werden. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für diese Chance bedanken. Es ist eine große Ehre für mich, meinen Heimatstaat North Dakota als Profisportler zu repräsentieren. Ich danke Gott, meiner Familie und Freunden, und allen meinen Trainern für ihre Unterstützung in meiner bisherigeren Amateurkarriere. Ich blicke voraus auf den ersten Schritt in meiner Profikarriere und bin gespannt, wohin diese mich führen wird."

Headcoach René Schilling gibt einen kleinen Ausblick was das Bernauer Publikum von der Neuverpflichtung erwarten kann: "Mit Dexter haben wir einen auf den ersten Blick etwas unorthodox wirkenden Spieler verpflichtet. Aber auf den zweiten Blick ist er ein sehr effektiver Spieler, der auf dem Feld viel Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. Er spielt mannschaftsdienlich und fühlt sich sowohl offensiv als auch defensiv in Korbnähe wohl. Diese Eigenschaften passen perfekt in die Art, wie wir Basketball spielen wollen und werden uns helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Für die Lok-Basketballer geht das Training offiziell am 14. August los. "Derzeit sind die meisten in Urlaub", bestätigt Teammanager Thomas Schönhoff. "Auch Trainer René Schilling wird noch mal zwei Wochen weg fahren. Um den 10. August herum werden dann aber alle eintrudeln."

Auch die beiden US-Amerikaner werden dann in Bernau erwartet. "Beide kommen am 13. August an", sagt Schönhoff. Wohnen werden sie wie ihre Vorgänger in einer von Lok angemieteten Wohnung in der Bernauer Klementstraße.

Lok Kader 2017/18: Jonas Böhm, Sebastian Fülle, James Milliken, Kresimir Nikic (Doppellizensspieler Alba Berlin), Dexter Werner