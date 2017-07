Senior stemmt 105 Kilo

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Mit einem Aufgebot von fünf Sportlern nahm die TSG Angermünde, Abteilung Gewichtheben, an den offenen Meisterschaften im Bankdrücken teil. Der Ausrichter, USC Viadrina, schaffte in der Trainingsstätte des ASK in der Sportschule Frankfurt (Oder) die besten Voraussetzungen, um Höchstleistungen zu erbringen.

Gekämpft wurde in allen Alters- und Gewichtsklassen bei den Frauen und Männern.

Den Anfang für Angermünde machte Volker Kassebaum. Er startete in der Gewichtsklasse bis 74 kg, schaffte in seinem ersten Wettkampf mit drei Versuchen 85 kg und belegte den zweiten Platz. Danny Milenz war in der Gewichtsklasse bis 83 kg dran, kam mit 102,5 kg auf den dritten Platz. In der Altersklasse Senior 2 ab vollendetem 50 Lebensjahr bewältigte Helmut Hasse mit zwei Versuchen 135 kg und kam auf Platz 5. Beim dritten Versuch mit 140 kg zwang ein Krampf zum vorzeitigen Abbruch. Ein weiterer Starter in dieser Altersklasse war Steffen Langner. Er brachte 105 kg in die Wertung und belegte Platz 7.

Ältester und zugleich stärkster in seiner Gewichtsklasse bis 66 kg war Hubert Gramsch (Senior 3, ab 60 Lebensjahr), der mit 105 kg den ersten Platz in seiner Altersklasse belegte. In der Mannschaftswertung schaffte das TSG-Team den fünften Platz.