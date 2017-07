Mit hohem Schwung ins kühle Nass

artikel-ansicht/dg/0/

Der Schwansee ist einer der klarsten Seen in der Region. Da er etwas abgelegen ist, ist er so gut wie nie überlaufen. Vor zwei Jahren wurde ein Teil der Zuwegung von Ullersdorf aus befestigt. Eine der größten Attraktionen ist eine Affenschaukel, die mit entasteten Kiefernstämmen an das Seeufer gebaut wurde. Ein wenig erinnert die Konstruktion an einen Jägerstand. Von dort schwingen sich Wagemutige in weitem Bogen auf den See hinaus. Im richtigen Moment muss man den Holzgriff, der an einer langen Stahlkette befestigt ist, loslassen, dann plumpst man aus ziemlicher Höhe in das kühle Nass. Kein Wunder, dass dieser Teil des Seeufers im Hochsommer meist von jungen Menschen bevölkert ist.

Sehr viel ruhiger als an der Affenschaukel geht es am Hauptbadestrand zu. Dort halten sich regelmäßig Klaus Vogt aus Sarkow mit Partnerin Helga Wirth auf. "Das Wasser ist herrlich klar, besser als das am Schwielochsee", so Helga Wirth. Das Paar genießt die Ruhe am Hauptbadestrand, der von Ullersdorf und Leeskow aus per öffentlich gewidmetem Waldweg zu erreichen ist. Helga Wirth und Klaus Vogt lassen sich auch von ein paar Wölkchen nicht abhalten, dann haben sie den Strand meistens für sich allein: "Wenn es heiß ist, ist es hier proppevoll", bedauern die Naturliebhaber. "Machen Sie lieber mal nicht zu viel Werbung, der See soll ein Geheimtipp bleiben!", so das Paar. Das Seeufer ist bewaldet, Pilze wachsen hier üppig. Ein Tupperware-Schälchen voller Sandröhrlinge, Pfifferlinge und Birkenpilze zeugen von der Artenvielfalt an diesem naturbelassenen Fleckchen Erde. "Die haben wir allein auf dem Weg vom Auto hierher gefunden", so Klaus Vogt.

Marianne Wilke aus Jamlitz kennt den See schon von Kindesbeinen an. Sie ist in den Sommermonaten beinahe täglich vor Ort, um zu baden. Ihrer Erfahrung nach wird der See von den Einheimischen, die über Ortskenntnisse verfügen, je nach Tageszeit an unterschiedlichen Stellen genutzt. "Morgens geht man an die südliche Spitze, um die Morgensonnen abzubekommen." Abends sei eher die östliche Seeseite interessant: "Da kann man wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten." Den Aufenthalt am Schwansee empfindet die Jamlitzerin wie "Urlaub in kleinen Raten". Am See können sie tatsächlich abschalten.

Die Gemeindevertreter von Jamlitz, zu deren Territorium der See gehört, hatten 2015 beschlossen, einen Teil der Zuwegung zum See instand zu setzen und befestigen zu lassen. Es handelt sich um die ersten 400 Meter des Leeskower Wegs von Ullersdorf aus gesehen. Nun ist die Anfahrt von Ullersdorf aus besser als von Leeskow, früher war es umgekehrt.

Der etwa 115 Hektar große Schwansee hat von oben betrachtet die Form einer Schlange: Lang und schmal, mit zahlreichen Windungen, er ist an den tiefsten Stellen bis zu 15 Meter tief, an den meisten Stellen jedoch zwischen zwei und acht Metern.

Der Schwansee wird von mehreren unterirdischen Quellen gespeist, was eine enorme Sichttiefe zur Folge hat. Am Ostufer der Ullersdorfer Seite und am sogenannten "Wieschen" befinden sich wilde Badestellen. Die zweitbeste, von der Straße aus gut erreichbare Bademöglichkeit mit Pkw-Abstellplatz liegt an der Landesstraße zwischen Leeskow und Jamlitz, wo die L452 den See an einer Engstelle überquert.