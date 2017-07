Krippen-Plätze sind knapp

artikel-ansicht/dg/0/

Spreeau (MOZ) Der alljährliche Bericht der Verwaltung über den Stand der Dinge in Grünheider Kitas traf die Mitglieder des Sozialausschusses am Dienstagabend mit einer überraschenden Nachricht: Die Plätze für Krippenkinder werden in den kommenden Jahren knapp.

Mit Zahlen versuchte Sozialamtleiter Bernd Schlüter im Sozialausschuss zu belegen, was sich kaum vorhersagen lässt: "Im letzten Kita-Jahr gab es mit 70Kindern einen Geburtenrekord in der Gemeinde. Wir haben mehr Null- bis Einjährige, als in der Kita-Bedarfsplanung angenommen." Mit 50 Geburten pro Jahr werde in dieser gerechnet; der Trend deutet indes in eine andere Richtung: Zu den 70 Kindern, die zwischen Oktober 2015 und September 2016 in Grünheide geboren wurden, kommen seit Oktober 2016 aktuell weitere 53 Geburten. "Und zwei Monate haben wir noch bis Ende des Kita-Jahres", deutete Schlüter die Entwicklung an.

Zwar könne niemand wissen, ob der Trend in den nächsten Jahren anhält; fest stehe laut Schlüter: "Die Kita-Plätze, in besonderem Maße die Krippen-Plätze, werden knapp."

115 Plätze stehen Krippenkindern in den kommunalen Kitas in Hangelsberg, Grünheide, Kagel, Kienbaum und Spreeau im kommenden Jahr zur Verfügung. "Zusammen mit den Plätzen bei freien Trägern und Tagesmüttern rechnen wir zum August 2018 mit 170 bis 175 Plätzen." Demgegenüber stehen bis zu 160 Ein- und Zweijährige sowie eine Handvoll Nulljährige - also eigentlich genug Platz. "Den Rechtsanspruch erfüllen wir damit zwar, aber einen guten Service können wir nicht leisten", sagte Schlüter. Damit Eltern Krippen-Plätze, wie lange Zeit möglich, zum Wunschtermin reservieren können, bräuchte es 30 Plätze mehr."Aktuell gibt es vier Familien, deren Kinder nicht zum Wunschtermin betreut werden können." In den Häusern in Kagel und Grünheide, so der Sozialamtleiter, gebe es bis August 2019 keine freien Plätze.

Damit Geschwisterkinder in derselben Kita betreut werden können, gelten in den Einrichtungen "Eulenbaum" in Kienbaum und "Kageler Wasserfrösche" bis Ende August 2018 bereits Ausnahmeregelungen. "In Kienbaum können 21 statt 19 Kinder und in Kagel 50 statt 48 untergebracht werden", informierte Kita-Managerin Monique Hanusch.

Ausschussvorsitzende Pamela Eichmann war von den Entwicklungen überrascht. "Dass wir so überrollt werden, hätte ich nicht gedacht", sagte sie. In einer Sondersitzung am 28. August wollen die Mitglieder das Thema beraten; die Verwaltung wurde beauftragt, bis dahin Vorschläge zu erarbeiten, wie mehr Plätze geschaffen werden könnten.

"Die Verwaltung würde sich wünschen, im nächsten Jahr zu bauen, und bis Ende 2018 zu eröffnen", sagte Bernd Schlüter - auch weil die 24-Stunden-Kita, die die Median-Klinik eröffnen wollte, ihm zufolge wohl vom Tisch sei. Als mögliche Standorte schlug er Alt Buchhorst und Fangschleuse, wo es keine Kita gibt, sowie Grünheide vor.