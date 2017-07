Mit Smileys und Königen in die Ferien

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590237/

Noch ein kleiner Streit unter Banknachbarn, da noch ein Kuscheltier auf dem Tisch, dort noch ein Tuscheln - bis die Mädchen und Jungen zur Ruhe kommen, dauert es am Mittwoch eine kleine Ewigkeit. Dritte Stunde: Zeugnisausgabe. Danach geht es ab in die Ferien.

Ja, sie werde wegfahren, unter anderem zu ihrer Schwester nach Berlin, freut sich Victoria. Vor allem aber freut sich die Siebenjährige über die wunderbaren Blätter, die sie stolz in einer Zeugnismappe herumträgt. "Ich habe ganz viele Smileys", erläutert sie. Dass sie Sport und Gymnastik liebt, beweist sie mit einem Radschlag auf dem Schulflur. Sonst sei sie besonders im Fach Deutsch mit Spaß dabei.

Victoria ist eins von den 24 Kindern in der 1 a an der Schwärzeseeschule. Elf Mädchen und 13 Jungen sind sie, unter ihnen insgesamt acht fremdsprachige Kinder - ein Drittel der Klasse also. "Mit Freunden spielen und meine Lehrer sehen" - das sind, neben ihrem Lieblingsfach Mathematik, Marjas Gründe, gern in die Schule zu gehen. So wie Fahro, der Zehnjährige, der Sport besonders gern mag, die wie er aus Syrien stammende achtjährige Alla und andere Kinder ist die Neunjährige aus Afghanistan etwas älter als die übrigen Erstklässler. "Einige sind erst knapp zwei Jahre hier", sagt Katja Metzdorf, die Klassenlehrerin der 1 a. Krieg und Elend in ihren Heimatländern hielten sie zuvor vom Schulbesuch ab oder sie besuchten zum Deutschlernen erst einmal Kindertagesstätten. Die meisten der geflüchteten Kinder seien gut mitgekommen. "Zwei von ihnen gehören zu den Klassenbesten", sagt die Pädagogin. Wie in den meisten Bundesländern üblich, spiegelt sich das auf den Erstklässlerzeugnissen noch nicht in Zensuren wider. Katja Metzdorf hat jedes Kind mit einem Beurteilungstext eingeschätzt. Weil der den Kindern wenig sagt, hat sie zudem Smileys in Rot gestempelt: für Verhalten, Ordnung, Mitarbeit, Rechnen, Schreiben nach Diktat, Lesen, Buchstabenkenntnis und Schriftbild. Für den Fall, dass alles bestens lief, hat sie die "Könige", Lachgesichter mit einer Krone also, eingesetzt. Für eine gute Einschätzung gab es den klassischen Smiley und als Zeichen dafür, dass manches noch nicht klappt, ein Gesicht mit Strichmund. "Den mit dem ganz traurigen Gesicht wollte ich nicht verteilen", sagt sie. Mit Unterstützung einer jungen Frau im Freiwilligen Sozialen Jahr kam Katja Metzdorf gut durchs Jahr.

In anderen Klassen hat sich der Lehrermangel an der Schwärzesee-Schule stärker ausgewirkt. "Eine vierte Klasse hatte keinen Klassenlehrer", sagt Elternsprecherin Zsanett Bax. An der Schule im Eberswalder Stadtteil mit den größten sozialen Problemen fehlten zu Schuljahresbeginn vier Kollegen, nachdem die Zahl der Schüler um fast 100 auf 380 gestiegen war, ohne dass Pädagogen hinzukamen. In Spitzenzeiten, so Elternsprecherin Bax, fehlten dem 20-köpfigen Lehrerteam sieben Leute.

Sie hat sich mit anderen Eltern eine Initiative gegründet, die mit Politikern im Landtag sprach und sich an den Petitionsausschuss wandte. Mit Erfolg, hofft Zsanett Bax. Aktuell sehe es danach aus, dass im nächsten Schuljahr zwei Lehrerstellen besetzt werden können. "Entspannt hat sich die Situation aber noch nicht."