Gramzower Museumsfreunde bauen Extra-Gleis

Sie haben die Eisenbahn in den Knochen. Und sie haben den nötigen Enthusiasmus: Die Mitarbeiter, Freunde und Helfer des Klein- und Privatbahnmuseums Gramzow greifen mit größter Selbstverständlichkeit zu schwerer Technik, wenn netter Besuch ins Haus steht. Für die kleine original erhaltene echte Dampflok, die sonst die Tonlorenbahn im Mildenberger Ziegeleipark zieht, verlegen sie eben mal ein neues Gleis. Denn der fauchende Winzling, hat eine eigene Spurbreite, die auf dem Gramzower Bahnhof nicht vorhanden ist. Also ran an die im Museum stehende Technik. Schließlich soll die nicht nur zum Anschauen sein, sondern auch zur Arbeit. Mit eigenem Baukran haben die Fachleute - viele arbeiteten Jahrzehnte bei der Bahn - die schweren noch auf dem Gelände lagernden Ersatzschienen in ein vorhandenes Gleisbett gehievt. Dort liegen noch die alten Eichenholz-Schwellen. Also Löcher hinein und anschließend die Haltevorrichtungen für die Schienen. Zum Schluss holt Reinhard Bressel die Spezialschraubmaschine aus der Garage. Das motorgetriebene Gerät kann in Windeseile kraftvoll die wuchtigen Schrauben ins Holz drücken. Fertig und sitzt.

Schweiß kostet es trotzdem. "40 Jahre lang habe ich so etwas gemacht", erzählt Reinhard Bressel. Er hilft jeden Monat ein paar Stunden im Museum aus. Wie viele andere auch. Denn der Eisenbahnbetrieb muss von Fachleuten ausgeführt werden, egal ob es sich um eine viel befahrene Fernstrecke der Deutschen Bahn oder um die aus dem Rentenstand herausgelockte Museumsbahn in Gramzow handelt.

Fast 100 Meter lang ist das in aller Eile gefertigte Gleis. Mehr Platz war in der Kürze der Zeit nicht frei zu räumen. Doch es geht um die Funktion der kleinen Dampflok, gebaut 1955 im volkseigenen Lokomotivbau "Karl Marx" in Babelsberg und bis heute in Betrieb. Sie soll zum 25. Geburtstag des Klein- und Privatbahnmuseums zur Freude der Besucher mit dem Lastwagen hergebracht werden und hier laufen. Anschließend kehrt sie in ihr eigenes Museum im Landkreis Oberhavel zurück.

Der ganze Aufwand also nur für zwei Tage am 29. und 30. Juli? Ja. Denn den Eisenbahn-Verrückten geht es um die Symbolwirkung. Vor genau 25 Jahren ließ letztmals eine Dampflok in Gramzow ihren Dampf ab. Damals feierte man das Jubiläum der Kreisbahn. Seitdem sind ausschließlich dieselbetriebene Fahrzeuge und Lokomotiven an den Wochenenden und zu Sonderaktionen im Einsatz. Die im Bahnhof vorhandenen eigenen Raritäten aus der Dampflok-Ära bekommen keinen TÜV und sind nur zum Anschauen und Anfassen.

Nur ein paar Sekunden dauert es, dann rotiert wieder eine Stahlschraube ins Holz hinein. Ruhig und konzentriert setzen Reinhard Bressel und Eberhard Schwanebeck die Schraubmaschine an. Noch haben sie ein paar Tage Zeit. Zum großen Jubiläumsfest soll das Gelände strahlen. Überall wird gearbeitet, Rasen gemäht, geschraubt, geölt und lackiert. Sogar eine eigene Feldbahn gibt es mittlerweile. Die funktioniert noch ganz rüstig. Allerdings hat auch ihre Lok einen Dieselmotor.