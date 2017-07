Schüler siegen gegen Lehrer

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) An der Karl-Sellheim-Schule in Westend haben die Schüler denkbar knapp gegen die Lehrer gewonnen. Beim bundesweiten Stadtradeln konnte die erste Gruppe 1112,9 Kilometer zurücklegen, die zweite 1109,4 Kilometer. Das war bei der Auswertung der Aktion zu erfahren, zu der am Mittwochmorgen eine Abordnung aus dem Eberswalder Rathaus in der Klasse 5b der Bildungstätte vorgesprochen hat. Begleitet von Baudezernentin Anne Fellner und unterstützt vom Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke (SPD), der Schirmherr des Stadtradelns war, haben Severine Wolff und Jacob Renner, die beiden Klimaschutzbeauftragten der Stadtverwaltung, die aktive Wettbewerbsphase vom 18. Juni bis 8. Juli Revue passieren lassen. Demnach haben in den drei Wochen alles in allem 375 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 56 472 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Eberswalde hat sein Vorjahresergebnis damit deutlich übertroffen. Welcher Platz für die Barnimer Kreisstadt bundesweit herausgesprungen ist, wird sich spätestens Ende September zeigen.