Brache unterm roten Stern

Bernau (MOZ) Das Modell mit den beiden Varianten zum Großvorhaben an der Schwanebecker Chaussee in Bernau war am Dienstagabend umringt. Zur Bürgerversammlung füllte sich der Ratssaal. Anrainer und Interessierte wollten Details zur Sanierung des ehemaligen Heeresbekleidungsamtes wissen. Rund 2000 Wohnungen sollen dort entstehen.

Zunächst erläuterten die beiden Planungsbüros ihre Vorstellungen zur Erschließung des Areals. Knackpunkte für beide - das Büro Wow sowie Stadt-Land-Fluss - blieben neben der verkehrlichen Anbindung des 40 Hektar großen Areals auch die Immissionen, insbesondere durch Lärm.Denn die Lage der einst militärisch genutzten Flächen zwischen Autobahn 11, Bahntrasse und Schwanebecker Chaussee bringt zahlreiche Probleme mit sich. Die Nordland Projekte Bernau GmbH & Co. KG, ein Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Langenhagen, hatte die Konversionsfläche vom Land Brandenburg gekauft. Gerald Breschke, der das Unternehmen vor Ort vertritt, war anwesend. Auch Bernaus Bürgermeister André Stahl sowie zahlreiche Stadtverordnete wollten wissen, wo des Bürgers Schuh drückt.

Die beiden Planungen, die auch im Modell zu sehen waren, unterscheiden sich vor allem in der Art der Bebauung. Während Boris Winker vom Büro Wow im Auftrag des Investors von einer Riegelbebauung mit Glaswänden als Lärmschutz im Außenring des Geländes ausgeht und neben einer dreizügigen Schule noch zwei Kitas unterbringen möchte, hat Barbara Horst von Stadt-Land-Fluss, beauftragt von der Stadt, andere Ideen. So gebe es unzählige Lärmschutzvarianten vom Laubengang bis hin zu Kletterwänden, die den historischen Park, der mit Teich vor dem Hauptgebäude mit dem roten Stern liegt, abgrenzen sollen. Außerdem will das Berliner Büro sogar drei Kitas schaffen und entlang der Schwanebecker Chaussee die Schule mit Sportplatz und Gewerbe setzen.

Schnell gingen die Hände der Bernauer in die Höhe. Einige befanden die erste Variante für gut, eine Frau auch die zweite, die kleinteiligere Hofstrukturen vorsieht. Alle Interessierten, die zu Wort kamen, störte aber die Verkehrsanbindung an die Schwanebecker Chaussee. Ob mit Kreisel oder Ampeln, immer ist an etwa drei Einmündungen gedacht. Schon jetzt, kritisierte ein Einwohner aus dem Siedlungsgebiet Lindow, herrsche täglich Stau. Autos bahnten sich ihre Wege durch das Wohngebiet. Vor allem die Weitlingstraße sei betroffen, monierte eine Anwohnerin. "Da stört keinen, dass wir einen Spielplatz auf der Ecke haben, auch die Busse fahren hier keine 30 Stundenkilometer", machte sie ihrem Ärger Luft. Pendler-stau an den S-Bahnhöfen, fehlende Rad-Abstellplätze, Parkflächen im neuen Wohngebiet und unattraktive Wegeverbindungen zum S-Bahnhof Friedenstal sowie ein Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn nach Berlin standen auf der Agenda ganz weit oben.

Stadtplanerin Sylvia Hirschfeld sammelte die Stichworte. Verkehr und Lärm waren Favoriten. "Wir sind hier zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung", machte sie klar. "Alle Probleme können wir heute noch nicht lösen."

Bürgermeister André Stahl (Linke) wies auf weitergehende Planungen hin und warnte vor Illusionen. Im September soll es einen Verkehrsgipfel mit den Stadtverordneten geben, um Ideen zur Entlastung, auch für Neubau-Schwerpunkte, zu analysieren. Dazu sei ein Verkehrsgutachten zur Mobilität in Kooperation mit dem Landkreis nötig. "Aber wir werden keine Parkplätze für alle am Bahnhof schaffen und keine Stadtautobahn bauen", machte er deutlich. Vielmehr gehe es um eine bessere Taktdichte des Öffentlichen Nahverkehrs, um zusätzliche Buslinien, die öfter fahren könnten und das Anschließen einzelner Stadtteile. Die Uni Cottbus sei zudem derzeit mit einer Studie zur Stadtbuslinie befasst.

Außerdem erläuterte er, dass auch der vorhandene Wald auf der Konversionsfläche spätestens nach dem Absuchen nach Munition verschwinden werde. Gespräche mit der Forst zur Umwidmung liefen. Elf bis zwölf Millionen Euro soll allein die Beräumung kosten. "Hier wird alles umgepflügt", machte Stahl klar.

Das Bemühen des Investors, Schallschutzwände an Autobahn und Bahntrasse zu errichten und später zu unterhalten, sei laut Breschke abgelehnt worden. Deshalb müssten nun bauliche Ideen her.

"Wir haben hier eine einmalige Chance", machte ein Bernauer deutlich. "Die Brache ist ein Hort für Vandalismus und Zerstörung, wir sollten die Chance zur Aufwertung des gesamten Gebietes nutzen." Einige Anwesende nickten.

Diskutiert wurden Bereiche wie Gesundheitsversorgung für das neue Wohngebiet, die Höhe von Gebäuden und die Anbindung an den Panke-Radweg. Auch der Ausbau der Bahntrasse auf ICE-Tauglichkeit blieb im Raum stehen. Amtsleiterin Hirschfeld erklärte, dass viele Planungen und Auslegungen nötig seien, um zu einem Planungsergebnis zu kommen. Der Bauablauf sei noch völlig unklar. Neben einem Artenschutzgutachten und Gesprächen mit dem Denkmalschutz sowie der Forst und Unteren Wasserbehörde seien auch weitere Umweltprüfungen und ein Sanierungsplan nötig. Denn ein Teil der alten Gebäude, darunter das weithin sichtbare sowjetische Heereshauptamt bleiben erhalten - erkennbar an dem roten Stern.