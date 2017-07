Trinkwasser ist wieder einwandfrei

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Elisenau (MOZ) Das Trinkwasser in Bernau und Elisenau ist wieder einwandfrei. Das Gesundheitsamt gab am Mittwoch grünes Licht zur Aufhebung des Abkochgebotes. Weiter im Raum steht die Forderung nach einer finanziellen Entschädigung für die betroffenen Kunden des Wasser und Abwasserverbandes Panke/Finow.

Peter Nicolai, Mechaniker für Trinkwasseranlagen bei den Stadtwerken Bernau, überprüft am Mittwoch die Schieber im Wasserwerk an der Börnicker Chaussee. © MOZ/Sergej Scheibe

Das Abkochen des Trinkwassers hat ein Ende. Als Daniel Nicodem, Verbandsvorsteher des WAV Panke/Finow, am Mittwochvormittag Entwarnung geben konnte, klang er erleichtert. Was sich am Montag schon abgezeichnet habe, sei nun noch vom zuständigen Gesundheitsamt bestätigt worden. "Die Werte sind alle in Ordnung", teilte er mit.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Techniker im Bereich des Trinkwassernetzes in Bernau-Lindow ein Bauteil erneuert, das die Verunreinigung ausgelöst haben soll. In den Wasserproben, die daraufhin im vermutlich belasteten Teil des Netzes entnommen worden sind, konnten schon zum Ende der Woche keine Bakterien mehr festgestellt werden. Absolute Sicherheit sollte jedoch die Analyse des gesamten Leitungsnetzes geben, die seit Mittwoch vorliegt. "Auch die hat gezeigt, dass das Trinkwasser wieder einwandfrei ist", fasst der Verbandsvorsteher die Ergebnisse zusammen, die das Gesundheitsamt inzwischen schriftlich bestätigt hat.

Über zwei Wochen galt die Verordnung zum vorsorglichen Abkochen des Leitungswassers fast im gesamten Bernauer Stadtgebiet sowie in der Blumberger Siedlung Elisenau. Einige der 4500 betroffenen Haushalte halten das Thema mit dem Ende der Kontamination dennoch nicht für beendet. Dass Störfälle passieren können, darüber möchte beispielsweise Andreas Straach nicht streiten. Der 53-Jährige, der in Friedenstal lebt, ist allerdings der Meinung, dass der Verband seine Monopolstellung ausgenutzt hat. "Die Kunden wurden einfach links liegen gelassen", klagt Straach und verweist auf eine schriftliche Anfrage, auf die er bis heute keine zufriedenstellende Antwort bekommen habe. Der Bernauer wollte darin wissen, ob das Wasser für seine Hauskatze schädlich sei und ob er es für sein Süßwasseraquarium verwenden könne. Der WAV jedoch habe ihn lediglich auf den Frage-Antwort-Katalog hingewiesen, der ihm wenig weiterhalf. "Der Anbieter eines Lebensmittels sollte über mehr Sachkenntnis in seinem Fach verfügen", findet der 53-Jährige.

Aufgrund der vielerseits bemängelten Informationspolitik möchte der WAV jetzt die von dem Abkochgebot betroffenen Grundstückseigentümer nochmals anschreiben. "Wir wollen für eine bessere Kommunikation mit Blick auf die Bewohner von größeren Wohneinheiten werben", kündigt Nicodem an. Auch über die Forderung nach einer Entschädigung, die das Bündnis für Bernau (BfB) aufgeworfen hat, soll beraten werden. Weiterhin sind die Voraussetzungen für einen finanziellen Ausgleich aus rechtlichen wie praktikablen Gründen laut Aussagen des Verbandsvorstehers nicht gegeben -auch, weil ein Versorger gegen solche unerwarteten Fälle nicht versichert sei. Aus diesem Grund sehe die Wasserversorgungssatzung eine derartige Erstattung nicht vor, führte der Verbandsvorsteher aus.