Lizenz zum Klettern

Eberswalde (MOZ) Sie steigen in die höchsten Wipfel und hantieren dort sogar mit der Motorsäge. Dafür braucht es allerdings einen Schein. Ausgebildet werden schwindelfreie Baumarbeiter von Ex-HNE-Student Holger Radke im Forstbotanischen Garten.

Kay Bohnisch (l.) und Steven Uhlig begeben sich in die Krone. Erst in einem Folgekurs lernen sie dort mit der Motorsäge umzugehen. © MOZ/Thomas Burckhardt

Neben Stullenbüchsen liegen Lehrmaterialien auf dem Tisch draußen am Wurzelkeller. Frühstückspause. Nachdem sich die Kursteilnehmer gestärkt haben, reiben sich einige mit Mückenspray ein, greifen zu den Koffern mit der Ausrüstung und versammeln sich an einer dünnen Birke. Bevor es hinaufgeht in die Krone einer stattlichen Buche, die sie mit Absperrband eingezäunt haben, sind Trockenübungen angesagt. "50 Prozent der Ausbildung sind Theorie", sagt Holger Radke, 45 und seit sechs Jahren Kletterausbilder für Baumpfleger.

Schon vor 15 Jahren machte sich der Absolvent der Hochschule für nachhaltige Entwicklung mit seiner eigenen Baumpflegefirma BaumZeit selbstständig. Er ist kein Riese, braungebrannt, wirkt kernig und durchtrainiert. "Man sollte natürlich nicht unsportlich sein. Doch letztlich hängt viel von Erfahrung und Technik ab", sagt Radke über seinen Beruf. Oft werde er gefragt, ob man nicht ganz schön verrückt sein muss, um ihn auszuüben. "Nein", antwortet er dann. "Eher ruhig und bedacht". Leichtsinn führe zu Unfällen. Deshalb werde in den Kursen Ruhe und Sorgfalt vermittelt.

Der Vollbartträger hat sein langes krauses Haar unter den Helm gestopft. Der ist für alle in der Gruppe Pflicht. Um die Hüfte trägt er einen Gurt mit Taschen und Haken, an dem ein Seil befestigt ist. Erste Lektion an diesem Tag: Stopperknoten. Den müssen alle Kletterer vorher ins Seilende binden. Rutscht es bei einem Fall durch die Ösen, wäre das fatal.

Holger Radke hat sein Seil um den dünnen Baum geschwungen und erklärt erste Schritte. Wie das Wild bei der Jagd, werden Stamm und Äste zunächst angesprochen. Heißt, der Wipfelstürmer schaut sich seinen Weg vorher genau an, führt eine Gefährdungsbeurteilung durch.

Jeder Schritt ist wichtig für die Prüfung, die die Kursteilnehmer am Ende der Seminarwoche erwartet. Bestehen sie, dürfen sie auch gewerblich in die Bäume. Einige aus der Gruppe tragen T-Shirts mit Firmenaufdruck. In der Regel belegt niemand den Kurs, um sich privat weiterzubilden und daheim den Apfelbaum zu stutzen.Knapp 1000Euro kostet der sogenannte A-Schein für Einsteiger. Erst mit der B-Stufe, dem Aufbaukurs, wird die Seiltechnik bei Einsatz der Motorsäge vermittelt. Die Baumpflege-Firmen, die Kletterer einsetzen, brauchen diese Nachweise für die Unfallversicherung.

Als Holger Radke das professionelle Klettern während des Studiums an der HNE für sich entdeckte, steckte der Berufszweig noch in den Kinderschuhen. Mittlerweile gebe es deutschlandweit etwa 100 Ausbilder. Radke selbst hat die Technik in Niedersachsen gelernt.

Kletterer werden, abgesehen von der Baumpflege, auch zur Waldsamenernte eingesetzt - die sogenannten Zapfenpflücker. Die Männer und Frauen, die die Bäume erklimmen und sich nicht mit der Hebebühne hochfahren lassen, werden dann gerufen, wenn Standorte schlecht zugänglich sind. "Wenn es sich um ökologisch sensible Bereiche handelt, keine Lärmbelästigung durch Fahrzeuge oder Bodenverdichtung erwünscht ist", erläutert Holger Radke.

Nachdem jeder seiner Schützlinge am Boden an einem dünneren Baum geübt hat, geht es endlich die Buche hinauf. Der Aufstieg ist das erste Hindernis. Es gilt eine Pilotschnur mit einem Wurfgewicht um eine tragfähige Astgabel herumzuschleudern - eine Astgabel, die sich erst in 15 bis 20 Metern Höhe befindet. Das klappt in der Regel nicht auf Anhieb. Auch das Hochschießen des Aufstiegsseils ist möglich. Beim Kurs im Forstbotanischen Garten aber verlassen sich die Teilnehmer allein auf ihre Wurfkraft. Zuerst platziert Holger Radke sein Seil. "Damit ich schnell oben bin, falls jemand aus dem Baum gerettet werden muss", erklärt er. Auch das wird später noch trainiert. Nach gelungenem Wurf geht es mit Körperschubtechnik hinein ins Geäst. Schon allein dafür sollten die Kursteilnehmer gut gefrühstückt haben.

Nächster Kletterkurs: vom 14. bis 18. August. Zwei Wochen vorher sollten sich die Teilnehmer angemeldet haben. Mehr im Internet auf www.baumzeit.info