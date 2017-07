Preisexplosion sprengt Baupläne

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Beginn der Sommerferien sollte die Sporthalle Talsand gesperrt und zur Baustelle werden. Die Stadtverordneten hatten schon vor über einem Jahr beschlossen, dass die undichte Dachhaut und die Entwässerungsanlage zur Verhinderung weiterer Schäden dringend erneuert werden sollen. Doch daraus wird vorerst nichts.

385 000 Euro sollten für das Vorhaben aus dem Stadthaushalt bereitgestellt werden. Bei der gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Ausschreibung des Auftrages gingen gerade einmal zwei Angebote ein. Der kostengünstigste Anbieter verlangte rund 500 000 Euro für die Leistungen. Das sind rund 30 Prozent mehr als die Stadt veranschlagt hatte. Einen so viel teureren Auftrag darf das Rathaus nicht ohne erneute Abstimmung durch das Stadtparlament vergeben. Der Bürgermeister stoppte das Vorhaben daraufhin und hob die Ausschreibung auf, um sie für 2018 neu zu starten. Seine vage Hoffnung ist, dass die hohen Baupreise derzeit nur den vollen Auftragsbüchern der Firmen geschuldet sind und die Aussicht auf einen schon jetzt sicheren Auftrag im nächsten Jahr die Angebote wieder moderater ausfallen lässt. Das könnte sich allerdings auch als Trugschluss erweisen.

Nach Erfahrung der Baufirmen steigen die Baukosten jedes Jahr. Eine vergleichbare Sanierung des Dachs der baugleichen Sporthalle im Külzviertel kostete die Stadt im Jahr 2007 über den Daumen nur die Hälfte. Etwas mehr als bei diesem Bauvorhaben vor zehn Jahren hatte die Stadt diesmal zwar angesetzt, nicht aber die in der Baubranche geschätzte Kostensteigerung um 100 Prozent.

Auch andernorts müssen Kommunen Ausschreibungen und Bauprojekte stoppen. Auerbach in Sachsen erhielt 40 Prozent höhere Ausschreibungsergebnisse für eine Straßenbaumaßnahme. Die Stadt Essen schrieb mehrere Projekte neu aus, weil die Angebote der Bieter mehr als 20 Prozent von den kalkulierten Kosten abwichen. Der auch durch die Niedrigzinspolitik ausgelöste Bauboom treibt die Preise zusätzlich in die Höhe und gefährdet derzeit viele kommunale Projekte.

So auch die neue Festwiese in Schwedt. Versprochen ist der Ersatz der alten Festwiese am Aquarium, die neuen Eigenheimen weichen musste, schon lange. Im Dezember 2015 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, im Stadtteil Waldrand vor der zuletzt als Asylunterkunft genutzten ehemaligen Schule eine neue Festwiese für Zirkus, Schausteller und Veranstaltungen herzurichten. Die reinen Baukosten dafür sollten 320 000 Euro betragen. Tatsächlich lag das günstigste Angebot einer Garten- und Landschaftsbau-Firma bei 450 000 Euro. Da dafür auch Fördermittel bereitstehen, die die Stadt nicht aufs Spiel setzen will, plant der Bürgermeister, die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung im September um die notwendige Erhöhung des städtischen Anteils zu bitten. Möglicherweise wird das nicht das letzte Bauprojekt sein, für das ein Nachschlag nötig wird.