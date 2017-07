Räudiger Fuchs tötet 15 Enten

artikel-ansicht/dg/0/

Ragow (MOZ) Als Reinhard Kossatz Mittwochmorgen nach seinem Geflügel sieht, bemerkt er, dass 15 Enten, jede bereits mehr als zwei Kilo schwer, leblos am Boden liegen. Bissspuren an den Hälsen deuteten darauf hin, dass ein Raubtier zugeschlagen haben muss. Durch einen Zufall sieht der Geflügelhalter, der auch Mitinhaber des Gasthofs Märkischer Dorfkrug in Ragow ist, wie sich ein Fuchs in einen zum Stall umgebauten Anhänger schleicht.

Geistesgegenwärtig schließt er die Tür und verständigt die Untere Jagdbehörde im Landratsamt. Nach mehreren Telefonaten wird schließlich der zur Jagdausübung berechtigte Ingo Skora von Amts wegen damit beauftragt, sich um den gefangenen Fuchs zu kümmern. Bis in die frühen Nachmittagsstunden ist noch unklar, ob das Tier überhaupt erlegt werden kann. Schließlich seien derzeit noch viele Füchse mit der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt, erläuterte Skora auf Anfrage. In diesem Falle hätte das Tier wieder in die Freiheit entlassen werden müssen. Vor Ort stellt der Jäger jedoch fest, dass der Fuchs an der Räude erkrankt ist. "Mir blieb keine andere Wahl, als ihn zu erschießen."

Kossatz hatte sich zwischenzeitlich sehr darüber geärgert, dass die Freilassung überhaupt in Erwägung gezogen worden war. "Was ist wichtiger: Nahrungsmittel produzieren oder der Fuchs?" Nachdem der Jäger seiner Verpflichtung nachgekommen war, zeigte sich Kossatz erleichtert.

Nun muss Kossatz die 15 Enten, die er gerade erst von der Agrargenossenschaft Groß Briesen erworben hatte, entsorgen. Kossatz schätzt das Gesamtgewicht der Kadaver auf "annähernd einen Zentner".

"Wer auf seinem Grundstück regelmäßig einen Fuchs feststellt, der sollte sich mit der unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung in Verbindung setzen", rät das Landratsamt. Die Behörde entscheidet, wie in der konkreten Situation eine Lösung herbeigeführt werden kann. In Ausnahmefällen könne die Behörde einem Jagdausübungsberechtigten gestatten, auch innerhalb von Ortschaften Raubwild zu erlegen, so das Landratsamt. Normalerweise ist es innerhalb von Ortschaften nicht gestattet, der Jagd nachzugehen.

Füchse sind auch in anderen Orten in der Region schon zum Problem geworden. In Trebitz halten sich Füchse, die gerade Jungtiere großziehen, seit dem Frühjahr auf ihrer Nahrungssuche an Enten und Gänsen im Ort schadlos.