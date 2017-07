Ausstellung endet

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Wochenende endet die Ausstellung mit Arbeiten des niederländischen Malers Peter Hengst in der Galerie des Städtischen Museums. Nach seinem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin ist der Künstler in seine Heimat zurückgekehrt, lebt und arbeitet jetzt in Rotterdam. Hengst knüpft mit seiner Kunst an die Tradition der klassischen niederländischen Malerei an. Die Ausstellung ist an den verbleibenden Wochentagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.