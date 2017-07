Kunstradfahrerinnen der Region vorn

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Viele Bestleistungen und Trophäen gab es für die Kunstradsportler von Gastgeber KRTC Fürstenwalde und den Nachbarverein SG Rauen beim Pokal des Radsport-Kreisfachverbandes Oder-Spree. In der Pneumant-Sporthalle 32Teilnehmer dabei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590249/

Der KRTC Fürstenwalde hat wie in jedem Jahr auch diesmal erfolgreich den Pokal des Radsport-Kreisfachverbandes LOS (KFV-Pokal) ausgerichtet. Diesmal fanden die Wettkämpfe der Rad-Akrobaten in der Pneumant-Sporthalle statt. Daran nahmen 32Starter aus vier Brandenburger und einem Berliner Verein teil. Die Pokale waren in fast allen Disziplinen vergeben. Im Einzel-Kunstradfahren waren alle Altersklassen vertreten - von unter Neunjährigen bis zur Landes-Elite. Als Duos auf dem Kunstrad und als Einrad-Vierer waren jeweils eine Schülerinnen- und eine Frauenmannschaft dabei.

Die stärkste Gruppe mit 15Startern bildete die SG Rauen. Vom Gastgeberverein KRTC waren sechs und vom LRV Cottbus acht Teilnehmer im Rennen. Eine Kunstrad-Juniorin kam aus Berlin-Kladow und der SV Rehbrücke entsandte zwei Vertreter seiner Leistungsspitze.

Zum Einrad-Quartett aus Fürstenwalde gehören Vanda und Leila Büscher, Julia Domke und Sophie Schönegge. Nachdem sie in dieser Saison bereits den Landespokal Berlin-Brandenburg und die Ostdeutsche Meisterschaft gewonnen hatten, wurden sie auch beim Heimspiel ihrer Favoritenrolle gerecht. Die jungen Frauen fahren fast alle Elemente ihrer Kür rückwärts - synchron und unbeschwert, so dass man fast glauben möchte, es sei einfach. Beim diesjährigen Stadtfest Fürstenwalde konnten sich aber mehrere Besucher überzeugen, dass es nicht so ist. Geschick, Balance und Feingefühl, gepaart mit langjährigem Training, machen solche Leistungen möglich.

Das gilt auch für den Schülerinnen-Vierer aus Rauen mit Isabelle Keller, Anne Thiel, Tessa Schönherr und Anish Tettenborn. Sie sind naturgemäß noch nicht so lange im Wettkampfgeschehen unterwegs, haben aber bereits ein recht anspruchsvolles Programm einstudiert und zeigen ihre Übungen mit nur wenigen Fehlern. Und so konnten sich am Ende der Veranstaltung die Elite-Fahrerinnen und die Schülerinnen-Mannschaft verdient über die Siegertrophäen freuen.

Die Nachwuchstrainerin des KRTC Fürstenwalde, Vanda Büscher, startete nicht nur im Einrad-Vierer, sondern auch im Kunstrad-Duo mit ihrer Schwester Leila und im Einzel der Frauen. Vanda hatte in dieser Saison für gute Leistungen ihrer Schützlinge gesorgt, sich um ihre eigene Kür aber nur wenig kümmern können. Das gezeigte Programm war dennoch sehr ordentlich und der Siegerpokal wurde zum verdienten Lohn für ein anstrengendes Trainer-Jahr.

Die Duo-Kür von Vanda und Leila Büscher lief deutlich besser. Die Schwestern wurden bereits für ihre Leistungen zu den Sportlerinnen des Jahres 2016 in Fürstenwalde gewählt. Mit ihrem Auftritt zum Heimat-Turnier bestätigten sie ihre Leistungen noch mal eindrucksvoll und gewannen verdient ihre Pokale.

Im Solo-Wettkampf der Juniorinnen starteten drei Sportlerinnen. Eileen Hanschke vom SV Rehbrücke als Ostdeutsche Meisterin und Zweite im Landespokal Berlin-Brandenburg ließ sich den Siegerplatz nicht streitig machen. Der Wettkampf um die Plätze 2 und 3 wurde aber so richtig spannend. Charlotte Messing vom KRTC Fürstenwalde stellt mit ihrem Programm sechs Punkte weniger auf, als die Berlinerin Henrike Viergott. Sie konnte nach einer langen Krankheit und wenig Training ihre Kür aber nahezu fehlerlos zeigen, verbesserte ihre Bestleistung gleich um 17,35Punkte und wurde vom Kampfgericht mit 62,37 Zählern auf dem Silberpodest platziert.

Der Kunstrad-Titel in der Altersklasse Schülerinnen U13 ging nach Rauen. Joline Bretsch gewann hier souverän mit 58,20Punkten. Die Fürstenwalderin Alexa Sherstobitov zeigte eine starke Kür, bei der ihr die schwierigen Programm-Elemente diesmal sehr gut gelangen. Am Ende konnte sie die Jury überzeugen und holte sich mit 45,41 Punkten verdient den Silberpokal. Dritte wurde mit 44,00 Punkten Tessa Schönherr aus Rauen, gefolgt von ihrer Vereinskameradin Anne Thiel. Pia Kakuschke vom Gastgeberverein wurde Sechste. Ihre Kür stand zwar erst auf dem Listenplatz8 der eingereichten Programme, sie konnte aber mit einer überzeugenden Darbietung ihre persönliche Bestleistung verbessern und gleich zwei Sportlerinnen im Rang überholen. Mathilda Richter aus Rauen wurde Neunte.

Zu den jüngsten Teilnehmerinnen zählten zwei achtjährige Mädchen. Sie haben mit viel Eifer schon eine Menge Übungen einstudiert und sorgten mit ihrer Begeisterung bei der Jury oft um ein wohlwollendes Lächeln. Hier gewann die Cottbusserin Leonie Link knapp vor Lisbeth Richter von der SG Rauen.

In der Altersgruppe U11 starteten vier Sportlerinnen aus Rauen. Helene Giebler gewann mit 39,51 Punkten vor Yasmin Keller (38,29) und Sara Rochow (29,28). Leonie Schoppe bekam unter allen Teilnehmern der Veranstaltung die wenigsten Punktabzüge und erreichte mit ihrer Leistung 94,3 Prozent der aufgestellten Programmpunkte. Sie wurde mit 25,08 Punkten Vierte.

Gute Ergebnisse zeigte auch das Schülerinnen-Kunstradpaar aus Rauen. Isabelle Keller und Anne Meißner blieben mit 43,70Punkten unter ihrer Bestleistung, waren mit dem letzten Wettkampf der Saison und den gewonnenen Pokalen dennoch zufrieden. Beide starteten auch einzeln auf ihren Kunsträdern. In der U15 traten sie mit ihren Vereinskameradinnen Josephie Krause und Nora Sommer an. Isabelle konnte sich durchsetzen und verteidigte mit 62,35Punkten den ersten Platz. Anne Meißner (48,35) wurde Zweite und überholte dabei Josephie, die mit der zweitschwersten Kür antrat. Nora belegte mit 41,51 Punkten den vierten Platz.