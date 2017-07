US-Boys nach Sieg im Halbfinale des Gold-Cup-Turniers

artikel-ansicht/dg/0/

Eric Lichaj traf für die USA im Viertelfinale des Gold Cups zum 2:0 gegen El Salvador. © John Dorton/ISIPhotos via ZUMA Wire/dpa

Omar González (41.) und Eric Lichaj (45.) sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Pause für die Entscheidung beim Spiel in Philadelphia. Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore.

Im Halbfinale des Kontinentalwettbewerbs der nord- und mittelamerikanischen FIFA-Konföderation CONCACAF treffen die US-Boys am Samstag in Dallas auf Costa Rica. Die Mittelamerikaner setzten sich im ersten Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Panama durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Aníbal Godoy (77.), der mit seinem Eigentor Costa Rica zum Sieg verhalf. Der 27-jährige Mittelfeldspieler lenkte nach einem Freistoß den Ball per Kopf unhaltbar für Panamas Schlussmann José Calderón ins eigene Tor.

Die zwei verbleibenden Viertelfinalspiele finden am Donnerstag in Phoenix statt.