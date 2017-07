Klimaschutzmanager verlässt Birkenwerder

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590252/

Thöle hatte seine Stelle in Birkenwerder erst am 1. Februar angetreten. In seiner kurzen Amtszeit hat der 39-Jährige mit seiner unkomplizierten Art schnell Verständnis für den Klimaschutz geschaffen. Unter seiner Regie hat die Gemeinde erstmals an der Aktion Stadtradeln teilgenommen.