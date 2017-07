Wasser aus überfluteter Beuststraße lief in Hauskeller

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Heute könnte es wieder passieren. Die Wetterdienste warnen vor schweren Gewittern, auch in Erkner. Wenn es dann wieder so schütten würde wie am 7. Juli, hätten die Bewohner der Häuser Beuststraße 5 und 5a das gleiche Problem, das sie schon seit Jahren haben und bei der Stadt vortragen. Jetzt wollen sie Abhilfe. Das Problem: Ihre Grundstücke befinden sich am tiefsten Punkt der Straße, die aus Richtung Breitscheidstraße zum Bahndamm hin deutlich ansteigt. Dort befinden sich zwei Gullys, die aber beide nicht ordentlich funktionieren.

Völlig überflutet: die Beuststraße in der Senke hinter dem Bahnübergang bei den starken Regenfällen am 7. Jul © Jonathan Andree

An jenem Tag lief das Wasser bei Jonathan Andree aufs Grundstück und bis an die Türschwelle des Hauses - ohne weiteren Schaden anzurichten. Sein Nachbar Andrey Emeliyanov hatte weniger Glück. Er spricht von zurückdrängendem Abwasser, das durch eine Rückstau-Klappe in seinen Keller gelaufen sei. "Jetzt ist die Waschmaschine kaputt", klagt der Russe. "Wir haben vier Stunden lang mit dem Wasser gekämpft", sagt Jonathan Andree, der es ablehnte, die Feuerwehr zu rufen. Der Grund: Er gehört ihr selbst an und weiß, dass sie auch nur abpumpen kann - und eine Pumpe hat er selbst.

Abhilfe war schon einmal geplant, wurde aber nicht realisiert. Wohin der eine der beiden Gullys führt, weiß niemand. Clemens Wolter glaubt ohnehin nicht, dass eine alte Leitung, die unter Privatgrundstücken durchführt, etwas nützt. Das Problem in der Beuststraße sei der fehlende Platz für eine vernünftige Mulde oder ein Regenwasserbecken. Eine konkrete Lösung stellt er daher nicht in Aussicht. Der Schaden an der Waschmaschine werde bei der städtischen Versicherung eingereicht.

Auch an anderen Punkten stellt sich Erkner auf extreme Wetterereignisse ein. Ein entsprechendes Konzept, über Jahre nach dem Wassergesetz erarbeitet, liege gerade beim Landkreis zur Prüfung, sagt Wolter.