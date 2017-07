Engpass bei der Kfz-Zulassungsstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick/Oranienburg (GZ) Für unzumutbar hält der Zehdenicker Allgemeinmediziner Dr. Ralph Brendel den derzeitigen Zustand in der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Oberhavel in Oranienburg. Und da dürfte er wohl nicht der einzige sein, der sich darüber aufregt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590254/

So sei am Montag um 12 Uhr keine neue Wartemarke mehr vergeben worden, obwohl die Zulassungsstelle bis 15 Uhr geöffnet ist. Wer mit dem Auto 40 Minuten von Zehdenick aus unterwegs nach Oranienburg war, dürfte entsprechend enttäuscht gewesen sein. Musste er doch unverrichteter Dinge wieder umkehren. Zwar werden Termine auch online vergeben, aber unter zwei Wochen Wartezeit geht es auch dort nicht.

Schon seit Tagen veröffentlicht der Landkreis Oberhavel auf seiner Homepage daher den Hinweis: "Derzeit ist es aufgrund des hohen Antragsaufkommens nicht immer möglich, alle Vorgänge bis zum Ende der Sprechzeit abzuarbeiten. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Vergabe von Wartemarken gegebenenfalls bereits vor dem Ende der Sprechzeit eingestellt wird. Privatpersonen empfehlen wir die Online-Terminreservierung. Dadurch ersparen Sie sich längere Wartezeiten. Wir bemühen uns, die zeitlichen Einschränkungen schnellstmöglich wieder aufzuheben und bitten um Ihr Verständnis."Am vergangenen Montag war so ein unkalkulierbarer Tag für die gegenwärtig 13 Mitarbeiter der Zulassungsstelle. 100 Wartemarken wurden ausgegeben und damit mehr als üblich. Saisonale Schwankungen macht Kreispressesprecher Ronny Wappler dafür verantwortlich, dass der Andrang in der Zulassungsstelle gegenwärtig größer ist, als die Mitarbeiter während der Arbeitszeit bewältigen können. Insbesondere vor den Schulferien und vor Feiertagen nehme das Aufkommen stark zu. Hinzu kämen die Händler, die meist mit einem ganzen Schwung an Vorgängen kommen. Das alles sei nicht kalkulierbar. "Wir untersuchen das regelmäßig", versicherte Wappler auf Nachfrage, dass die Kreisverwaltung die Entwicklung in der Zulassungsstelle sehr genau im Blick habe. Gegenwärtig gebe es 14 Planstellen in der Zulassungsstelle. Dass nicht immer alle Plätze besetzt sind, hänge mit Krankheit von Mitarbeitern zusammen, auch so etwas lasse sich nun einmal nicht kalkulieren.

"Ich empfehle die Online-Reservierung", so Wappler. Denn wer sich einen festen Termin besorgt habe, komme auch an die Reihe. Doch die Crux ist, dass zurzeit nur Termine mit langer Vorlaufzeit verfügbar sind. Der Blick in den Online-Terminkalender verrät es: Frühestens für die erste August-Woche lassen sich Termine reservieren. Da heißt es wohl, langfristig und vorausschauend zu planen. Oder auf die Dienste eines professionellen Zulassungservice zurückzugreifen, der sich eine Dienste honorieren lässt. Für Schüler und Auszubildende ist aber auch das keine Option, wenn sie über ein geringes Einkommen verfügen und auf jeden Euro angewiesen sind. Denn auch die Zulassung selbst ist keineswegs preiswert. Dass es im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis vom 29. Juni noch zu größeren Verzögerungen bei der Zulassung gekommen ist, bestreitet Wappler. Der Landkreis hatte vorsorglich seine Server heruntergefahren, am Freitag war Betriebsruhe. Wer sich für diesen Tag einen Termin besorgt hatte, hatte Pech.