artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einem Gewitter ist ein Zug der Berliner S-Bahn gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde niemand. Wie die Bundespolizei in Berlin mitteilte, fiel der Baum in der Nacht zum Donnerstag an der Berliner Landesgrenze zwischen den Bahnhöfen Frohnau und Hohen Neuendorf auf die Gleise. Der Zug der Linie 1 nach Oranienburg wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Die Feuerwehr half dabei, dass alle 23 Fahrgäste die S-Bahn verlassen konnten. Sie wurden zum Bahnhof Hohen Neuendorf gebracht, wo ein Ersatzzug weiter nach Oranienburg fuhr. Die S-Bahn hatte anschließend die nächtliche Betriebspause dafür genutzt, um die Bahnstrecke freizuräumen. Der Unfallzug wurde in eine Werkstatt geschleppt.