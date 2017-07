Schöne Bilder in Brexit-Zeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Schöne Bilder zu produzieren, ist die wichtigste Aufgabe des britischen Königshauses, das politisch keine Macht mehr hat, aber im Auftrag der Regierung unterwegs ist. In Berlin kommt die Charme-Offensive von Prinz William und seiner Frau Kate gut an.

Der Leierkastenmann spielt ungeniert weiter, als kurz vor 14 Uhr am Brandenburger Tor die Limousinen vorfahren. Die vielen Menschen hinter den Absperrgittern recken die Köpfe. Wie auf Kommando schnellen hunderte Hände mit Handys hoch, als Kate und William fast schon leichtfüßig aus dem Wagen springen und wie Touristen durch das Berliner Wahrzeichen schlendern. Es dauert nicht lange, da steuern beide auch schon auf die zahlreichen Zaungäste zu und schüttelnHände bis in die dritte Reihe. "Kann mir jemand Deutsch beibringen?", fragt die Herzogin in die Runde. Doch sich als Lehrer aufzuspielen, das traut sich keiner. "Welcome in Berlin" ist der höfliche Standard-Satz aus der wogenden Menge. Dahinter wirkt selbst der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wie ein Statist.

Die Liebesbekundungen gelten seinen königlichen Gästen. "I love you, Kate", rufen Jugendliche, die sich wie kleine Kinder von ihren Kumpels Huckepack nehmen lassen. "Kate sieht in natura noch viel schöner aus als auf Fotos", findet auch Monica Mehling. Die 70-jährige Touristin aus Schleswig-Holstein bekommt gleich von beiden Royals einen festen Händedruck ab. "Sie sind sehr freundlich und aufgeschlossen", befindet die Rentnerin, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Stunde in der Hitze auf den krönenden Augenblick gewartet hat.

Die Charme-Offensive, die dem Europa-Besuch der Briten angesichts der schwierigen Brexit-Verhandlungen nachgesagt wird, scheint in der deutschen Hauptstadt zu funktionieren. Zwar haben die wenigsten Schaulustigen britische Fähnchen mitgebracht. Dafür wedelt man hier und da mit EU-Flaggen so fröhlich, als hätte es das Referendum für den Ausstieg aus der Staatengemeinschaft nie gegeben.

Europapolitik steht auch auf der Tagesordnung beim Besuch bei Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt. Ob das königliche Paar mit der Bundeskanzlerin über den anstehenden EU-Austritt der Briten sprach, bleibt allerdings geheim. Doch obwohl das Treffen im Protokoll als "privat" vermerkt ist, können Fans auch vor dem Kanzleramt mehrere Blicke auf den prominenten Besuch erhaschen. Nach dem Empfang auf einem roten Teppich erscheinen Kate, William und Angela wenige Minuten später auf dem Balkon. Nach einer kurzen Plauderei winkt William hinunter ins Regierungsviertel, wo ein paar Passanten und Fotografen schnell die Objektive ausgefahren haben.

Eine Gruppe Gymnasiastinnen aus Würzburg, die gerade in Berlin auf Klassenfahrt ist, fängt an zu kreischen wie beim Konzert ihrer Lieblingsband. "Das ist schon cool, so etwas zu erleben. Das hat mich jetzt echt glücklich gemacht", sagt die 15-jährige Marie angesichts dieser königlichen Begegnung.

Eine Station an diesem Nachmittag ist auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Etwas entrückt, die Sicherheitsmänner in einigem Abstand hinter sich lassend, sieht man die beiden Royals nachdenklich durch das Labyrinth aus Beton-Quadern laufen. Im unterirdischen Museum treffen sie ohne Öffentlichkeit auf den Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum. "Ich wünsche mir, dass Prinz William das weitergibt, was ich ihm erzählt habe", sagt der 96-Jährige.

Schon am Vortag hatten die Briten das in Polen gelegene ehemalige deutsche Konzentrationslager Stutthof besucht und vor Ort mit ehemaligen polnischen und englischen Gefangenen gesprochen.

Um ernste Themen geht es auch in Marzahn, wo beide am Nachmittag die Kinder- und Jugendeinrichtung "Bolle" besuchen, die vom Verein "Straßenkinder e.V." betrieben wird. Es ist nicht der erste königliche Besuch im östlichen Berlin.Williams Vater Prinz Charles hatte 1995 eine Familie in ihrer Plattenbauwohnung besucht.

Im "Bolle", wo sich Pädagogen um vernachlässigte Kinder kümmern, treffen die Royals auch auf Teresa Enke. Die Witwe des Fußball-Nationalspielers Robert Enke hat nach dessen Suizid eine Stiftung gegründet, mit der sie auf Depressionskrankheiten aufmerksam macht. "Prinz Harry ist es wichtig, das Thema psychische Erkrankungen vom Stigma zu befreien", erklärt der britische Botschafter Sebastian Wood. Vor kurzem hat der 35-jährige Prinz in einem Interview auch über seine eigene Depression nach dem Unfall-Tod seiner Mutter Diana gesprochen. "Diese Offenheit hat mir gut gefallen. Im Vergleich zu Charles und der Queen wirken William und Kate sehr frisch und ungezwungen", findet auch Wolfgang Gollnic. Er ist beiden eher zufällig am Zaun des Kanzleramtes begegnet. Mit seiner zehnjährigen Tochter Dana ist der 49-jährige Rheinländer auf Städtetour. Nun können beide ganz besondere Berlin-Fotos nach Hause senden.

Nur Bilder der beiden Mini-Royals bleiben an diesem ersten Tag der dreitägigen Deutschlandreise rar. Nur während der Ankunft der vierköpfigen Familie gegen Mittag am Flughafen Tegel sieht man einen sehr müden George (3) in die Kameras blinzeln. Seine zweijährige Schwester Charlotte schnuppert dagegen ganz munter an ihrem Willkommens-Strauß.

Auch nach Heidelberg will das glamouröse Paar am Donnerstagmorgen allein weiterreisen. Dort steht ein Besuch des Deutschen Krebsforschungszentrums an. Aber auch ein Spaziergang über den Marktplatz und eine Rudertour über den Neckar. Am Abend wollen beide schon wieder zurück in Berlin sein, um in Clärchens Ballhaus die so viel gepriesene Berliner Kreativszene kennenzulernen.

Eintritt in den Klub haben dann aber nur geladene Gäste. Eine spontane Begegnung der Royals mit dem einfachen Berliner Volk ist eventuell noch am Freitagmorgen möglich. Dann reist Familie Windsor nach Hamburg weiter, ganz bodenständig: mit dem Zug vom Hauptbahnhof.