Volvo XC60: Auf Bruderzwist gebürstet

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die soeben eingeführte zweite Generation des Volvo XC60 tritt in große Fußtapfen. Schließlich hat es der Vorgänger in knapp einem Jahrzehnt Bauzeit zum Stückzahlmillionär gebracht, zum meistverkauften Premium-SUV seines Segments in Europa und nicht zuletzt zum beliebtesten Volvo auch in Deutschland. Was Wunder, wenn die Schweden ihrem Neuling der hochbeinigen Mittelklasse ausnahmslos all das mitgeben, was die hauseigene Oberklasse zu bieten hat. Möglich wird das durch die erst kürzlich mit der aktuellen 90er Modellfamilie eingeführte skalierbare (in der Größe variable) Plattform, auf der nun auch der XC60 thront. Die sogenannte Scalable Product Architecture (SPA) bietet diverse Vorzüge – vom vereinheitlichten Design über die Gewichtsreduzierung, Raumausnutzung und technische Ausstattung bis hin zur Elektrifizierung des Antriebs.