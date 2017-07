Run auf Bauland im Speckgürtel

artikel-ansicht/dg/0/

Im Speckgürtel um Berlin gingen im vergangenen Jahr die Verkäufe von unbebauten Bauflächen im Vergleich zu 2015 um 15 Prozent zurück. "Der Kampf um die verbleibenden Flächen hat begonnen", schätzte Jürgen Kuse, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte am Dienstag bei der Vorstellung des Immobilienberichtes 2016 ein.

2015 wurde die Hälfte aller Kaufverträge noch im Berliner Umland realisiert, ein Jahr später waren es nur noch 44 Prozent. In den Regionen außerhalb des Speckgürtels stieg die Zahl der Verkäufe von Bauland gleichzeitig um vier Prozent an.

Die Bodenpreise für den Eigenheimbau stiegen um elf Prozent. Sie lagen im Berliner Umland im Durchschnitt bei 121 Euro pro Quadratmeter, im restlichen Land bei 40 Euro. Konkret betrachtet klafft die Schere noch viel weiter auseinander. In Elbe-Elster liegt der Quadratmeterpreis für Bauland bei 14 Euro , in der Prignitz bei 19 Euro, in der Uckermark bei 34 Euro.In Potsdam mussten durchschnittlich 319 Euro je Quadratmeter gezahlt werden; in Einzelfällen sogar mehr als 900 Euro. Das teuerste 2016 verkaufte Grundstück war mit mehr als 1000 Euro je Quadratmeter laut Kuse ein Areal in Zeuthen mit Seezugang.

Kurios ist für den Grundstücksexperten auch, dass in der Flughafengemeinde Schönefeld trotz steigenden Flugverkehrs Immobilien für mehr als 200 Millionen umgesetzt wurden, so viel wie in der ganzen Uckermark oder Frankfurt und Cottbus zusammen. In den vom Fluglärm besonders betroffenen Gemeinden um Blankenfelde-Mahlow steigen die Preise genauso stark wie im restlichen Speckgürtel. "Der Fluglärm schlägt hier nicht auf den Preis durch", sagte Kuse.

Rund 13 600 Kaufverträge für bebaute Grundstücke wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen, das waren zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der dabei erzielte Geldumsatz von 3,577 Milliarden Euro bedeutete eine Steigerung um neun Prozent.

Ein Eigenheim mit einer Fläche von 130 Quadratmetern kostete im Durchschnitt 196 000 Euro. Im Berliner Umland ist ein durchschnittlicher Preis von 277 000 Euro anzusetzen, in Potsdam liegt er bei mehr als 500 000 Euro. Am Ende der Skala rangiert auch hier der Süden des Landes, konkret Elbe-Elster mit einem Durchschnittspreis von 113 000 Euro.

Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) betonte, dass die Preise inzwischen auch in den sogenannten Städten der zweiten Reihe wie Neuruppin oder Eberswalde anziehen. Wenn die Infrastruktur stimmt, seien die Menschen bereit, sich preiswertere Grundstücke oder Häuser außerhalb des Berliner Umlandes zu suchen.

