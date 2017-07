Sommerliche Aktivitäten im Orgelmuseum

artikel-ansicht/dg/0/

In der Schuke'schen Orgelbauwerkstatt in Werder (Havel) werden in den nächsten Wochen die Pfeifen der Giese-Orgel, die in der Taufkapelle steht, restauriert. Der technische Teil der Wiederinstandsetzung ist abgeschlossen und sie soll ab September ihre anderen klangvollen Schwestern um eine weitere Farbe bereichern. Am 24. September findet deshalb ein "Orgelgottesdienst statt".

Zuvor gibt es zwei hochkarätige Konzerte, die es sich vorzumerken gibt: Am 2. September die Brandenburgischen Sommerkonzerte mit dem Titel "Cantor und Clown" und am 10. September das Davidoratorium von Carl Gottlieb Reißiger.

"Die jährlich stattfindende Orgel- und Glockenstudienfahrt für kulturinteressierte Menschen, die in der näheren Umgebung unbekannte, schöne Orte kennen lernen möchten, ist für den 9. September geplant. Abfahrt ist um 8.30 Uhr an der St. Marienkirche. Anmeldungen werden ab sofort im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 033841/ 31896 oder im Kantorat unter der 033841/446633 in Bad Belzig entgegen genommen.