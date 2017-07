artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Einer der 2.000 Buttons, die in den kommenden Wochen zugunsten von Burgfestwoche und Altstadtsommer in Bad Belzig verkauft werden, verspricht das große Los.

Wie in den zurückliegenden Jahren hat Reiseunternehmer Frank Habdank diesen Hauptgewinn gestiftet: Einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro.

Seit Mittwoch sind die zart lila-farbenen Anstecker mit der Aufschrift "Bad Belziger Altstadtsommer 2017 - Ich bin dabei" in diversen Geschäften zwischen Brücker Landstraße und Wiesenburger Straße, Sandberger und Straße der Einheit zum Mindestpreis von 3 Euro erhältlich. Wer bereit ist, mehr für den Button samt Glückslos zu geben, kann dies guten Gewissens auch tun. Schließlich kommen sämtliche Erlöse aus dem Verkauf wie in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos den Traditionsveranstaltungen Burgfestwoche und Altstadtsommer zugute.

Wer sich die Chance auf den Hauptgewinn oder einen der vielen anderen lukrativen von Bad Belziger Geschäftsleuten, Firmen und Unternehmen aus der Region gestifteten Preisen nicht entgehen lassen will, sollte möglichst bald zugreifen und den Glücksloskauf nicht allzu lange aufschieben. Gekürt werden die Glückspilze aus dem Buttonverkauf wie gewohnt zum Ausklang des diesjährigen Altstadtsommers am 27. August auf der Hauptbühne am Marktplatz.

Derweil laufen die Vorbereitungen für Burgfestwoche und Altstadtsommer unter Regie des Bad Belziger Festvereins auf Hochtouren. Eröffnet wird die 54. Burgfestwoche am 19. August - eingebettet darin ist das 140jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Schon am Tag darauf wird das legendäre Seifenkistenrennen gestartet und zum Sommertheater auf die Burg Eisenhardt eingeladen. Sportlich geht es durch die Woche, kulturelle Höhepunkte dabei inklusive. Der Altstadtsommer, die 19. Auflage steht bevor, wird wiederum am 26. August im Anschluss an den Festumzug der Vereine eingeläutet.