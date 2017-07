artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Deutsche Diplomaten sind nach einem Medienbericht überzeugt, dass die türkische Regierung inhaftierte Deutsche wie Geiseln benutzt. Ankara wolle so erzwingen, dass die Bundesregierung Türken ausliefere, die nach dem Putschversuch vor gut einem Jahr in Deutschland Asyl beantragt hätten, gibt die "Bild"-Zeitung (Donnerstag) Diplomatenkreise im Auswärtigen Amt wieder. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe der Bundesrepublik bereits vor einigen Wochen angeboten, den deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegen zwei nach Deutschland geflohene Ex-Generäle der türkischen Armee auszutauschen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte der Zeitung: "Auf so einen Handel können wir uns natürlich nicht einlassen."