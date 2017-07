S-Bahn-Unfall in Hohen Neuendorf: 23 Fahrgäste evakuiert.

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Nach dem Unwetter in der Nacht zu Donnerstag ist eine S-Bahn zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf in einen Baum gefahren. Die 23 Insassen blieben unverletzt und wurden von der Feuerwehr evakuiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590286/

Nach Angaben von S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz war der letzte Zug nach Oranienburg um 0.44 Uhr zwischen der Frohnauer Invalidensiedlung und der Hohen Neuendorfer Shell-Tankstelle verunglückt. Die S-Bahn wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen konnte. Nach Auskunft von Hohen Neuendorfs Stadtbrandmeister Robert Röhl wurden die 23 Fahrgäste mit Steckleitern aus der S-Bahn befreit. Den 200 Meter langen Weg bis zur Shell-Tankstelle mussten sie - begleitet von der Feuerwehr - zu Fuß zurücklegen. Von dort wurden einige mit Feuerwehrfahrzeugen zum Hohen Neuendorfer Bahnhof gebracht. Die übrigen liefen durch die Stadt dorthin. Dort startete später ein Sonderzug, der die Kreisstadt mit fast drei Stunden Verspätung um 3.28 Uhr erreichte.

Die Feuerwehren aus Hohen Neuendorf und Bergfelde waren mit 18 Einsatzkräften vor Ort, die nicht nur die Evakuierung organisierten, sondern auch den umgestürzten Baum von den Gleisen holten. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten sie ihre Arbeit beenden, sagte Röhl.

S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz lobte am Donnerstagmorgen die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. "Es ist alles sehr professionell gelaufen. Die Evakuierung hat sehr gut geklappt." Dass die Fahrgäste dennoch fast drei Stunden länger unterwegs waren, als geplant, habe sich nicht vermeiden lassen. "Der betroffene Zug wurde so stark beschädigt, dass er bis auf Weiteres nicht einsetzbar ist", sagte Priegnitz. Er wurde noch in der Nacht zur Werkstatt nach Oranienburg gebracht. Von dort hatte sich nach Betriebsschluss noch der Sonderzug aufgemacht. "Wir mussten in der Nacht erst einmal einen Lokführer organisieren", so Prignitz. Das Unglück sei dem Wetter geschuldet. "Die gute Nachricht ist, dass niemand verletzt wurde."