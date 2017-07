artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Kostrzyn (dpa) Brandenburg hofft im Streit mit Polen rund um das Festival "Haltestelle Woodstock" auf Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hoffe, dass Steinmeier seine diplomatischen Kontakte und das Gewicht seines Amtes nutze, um für eine Verständigung zu sorgen, schreibt der Seelower Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz (CDU) in einem offenen Brief. Auch die Stadt Frankfurt (Oder) bat Polen darum, die Entscheidung, keine deutschen Helfer auf dem Festival einzusetzen, zu überdenken, erklärte der Amtsleiter Katastrophenschutz, Helmut Otto. Zunächst hatte der "Uckermark-Kurier" berichtet.

Zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass Polen überraschend auf die Unterstützung von Berliner und Brandenburger Feuerwehren verzichtet. Das Festival an der deutsch-polnischen Grenze findet Anfang August zum 23. Mal statt und zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an, darunter viele Deutsche.

Grund für die Absage der Woiwodschaften-Kommandantur Lubuskie sei, dass die polnische Zentralregierung die Zusammenarbeit mit verschiedenen deutschen Sicherheitskräften für das diesjährige Festival in Kostrzyn (Küstrin) ausgesetzt habe, hieß es. Seit einiger Zeit schwelt zwischen Festival-Veranstaltern und der polnischen Regierung ein Streit um die Sicherheit des Spektakels an der deutsch-polnischen Grenze. Per E-Mail seien die Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerk über die Absage informiert worden.